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ICE悄悄改變U簽證 恐令移民不敢報案

2019-08-31 14:05世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

川普政府對發給與刑事調查合作的移民的U簽證悄悄地改變做法，讓移民當局能把這些人遣返母國，即使他們正等待簽證。

移民律師宣稱，這種做法反映川普政府盡量驅逐移民的方針，並將使知道嚴重罪行的移民更不願意報案。

移民律師說，這會造成「寒蟬效應」，因為一旦報警等於向移民及海關執法局 (ICE)暴露自己的身分，使ICE可能找上門抓人。

「國會山莊報」說，聯邦政府8月2日發布對ICE修改後的指令，改變原有做法，讓ICE准許移民在等待U簽證期間留在美國，可是ICE也能決定是否遣返正等待U簽證的移民。U簽證申請程序可能拖上四年。

政府每年最多發出1萬份U簽證，可是發給申請人的配偶和子女，以及不滿21歲的申請人的父母的簽證數量沒有限制。

新指令保留ICE「檢討整個情況，包括任何有利或不利因素，以及有關的聯邦利益，並決定去留或終止程序是否適當」的權利。

ICE說，它將行使裁量權，決定是否批准去留要求。但是，它強調ICE「不再豁免整個階層或類別的可驅逐外國人」，讓他們免於受到執法作業衝擊。

ICE宣稱由於申請人太多，有必要改變法規。發言人說：「隨著U簽證申請案增加，這個程序使有關部會不勝負荷，而這種決定並不反映對司法機構提供的任何協助的性質評估。」

公民及移民服務局 (USCIS)大約一年前也取消對U簽證申請人豁免各種規費的做法，使能申請U簽證的人為之減少。申請U簽證本身不需花錢，可是有犯罪前科或曾違反移民法規的申請人必須付585元申請豁免。

ASISTA移民援助機構律師雷文說，U簽證是國會兩黨2000年通過設立，以協助司法機構調查或制裁罪行，並保護出面合作的移民，ICE的新政策卻違反國會的立法宗旨。

雷文說，ICE迄今尚未公布新政策的完整準則，使情況更麻煩，大家都不知道應該怎麼辦。

移民簽證川普
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