影／怪獸颶風「多利安」直撲佛州 太空站拍下扎實結構

2019-08-31 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國國家颶風中心（NHC）30日晚間宣布，根據國家海洋暨大氣總署（NOAA）「颶風獵人」（Hurricane Hunters）氣象偵查機回報的資訊，正直撲美國佛羅里達州的颶風「多利安」（Hurricane Dorian）已升至「極端危險」程度的4級颶風。

「多利安」已是今年大西洋颶風季形成的最強颶風，國際太空站（ISS）了拍下緊密扎實的結構。

特地取消波蘭之行的美國總統川普指出，「多利安」會成為「十足的巨獸」，並稱當局與全世界最優秀人才都已做好準備。但他同時指出，所有跡象都顯示，「多利安」會帶來非常巨大的災情，類似1992年重創佛州的颶風「安德魯」（Hurricane Andrew）。

「多利安」現已離開維京群島，朝巴哈馬與佛州方向前進，最大持續風速為每小時209.2公里（130英里），風力足以將樹木連根拔起，災區估計有數周至數月時間不適合居住。聯邦緊急事務管理署（FEMA）預期，颶風善後費用將上看數十億美元。

氣象專家預測，「多利安」未來幾天會放慢速度，在溫暖的加勒比海繼續增強。預測1日將衝擊巴哈馬西北部，2日晚間至3日早上影響美國本土，奧蘭多國際機場2日凌晨將關閉，美國海空軍的軍機也開始轉往其他州。