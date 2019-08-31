白思豪選總統 連紐約籌款都落後

2019-08-31 12:33 世界日報 記者鄭怡嫣╱紐約報導



參選總統的紐約市長白思豪(Bill de Blasio) ，不僅未入圍民主黨初選第三輪辯論，甚至在紐約市收到的競選捐款都低於多位同黨參選人。

根據公共誠信中心(Center for Public Integrity)分析作出的最新總統大選籌款報告，白思豪的總統競選在紐約州共收到88萬5000元捐款，其中65萬8000元來自紐約市；此前已有眾多報導，指很多捐款給白思豪總統競選者，都是市府合約商或在紐約市有項目的地產商，涉嫌利益交換，不過白思豪在紐約市收到的捐款和其他參選人相比，仍明顯落後。

在紐約州收到籌款最多的是印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，他在紐約州共收到籌款370萬，其中290萬來自紐約市，遠高於其他民主黨候選人；作為一位退伍軍人、「羅德學者」(Rhodes Scholars)及公開出櫃的同性戀市長，來自紅州的布塔朱吉，受到了紐約市LGBTQ團體及演藝界人士的支持。

已退選的紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)在紐約州收到230萬元捐款，其中160萬元來自紐約市；民調數據領先的前副總統白登(Joe Biden)，則在紐約州收到250萬捐款，其中160萬來自紐約市。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)已明確表示支持白登。

根據西耶納學院(Siena College)在本月發布的民調，白思豪是紐約州最不受歡迎的政客，僅有26%的支持率，甚至不及川普的35%；CNN在本月發布的最新民調結果也顯示，在所有民主黨候選人中，白思豪的支持率不到1%。

不過白思豪表示不認同民調結果，認為自己在競選總統時的低支持率，是由於民主黨選民通常都不會很快做出決定，並指出民調結果不能反應選民在選舉日的支持情況。