川普推文撇清與伊朗火箭爆炸無關 照片疑為機密檔案

2019-08-31 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



【編譯徐榆涵／綜合報導】伊朗29日發射衛星失敗，火箭發生爆炸。美國總統川普30日發推文指出，美國與這起意外無關，並配上一張高解析度的照片，外界質疑川普是否公布了機密照片。

川普似乎嘲笑伊朗。他發推文說，伊朗於瑟姆南（Semnan）一號發射台準備發射Safir SLV火箭期間，發生災難性意外，美國與此無關。還祝福伊朗，希望能查出意外原因。

地理空間分析師發現，這張伊朗發射火箭圖的解析度遠比美國過去公開發表過的還高，有觀察家指出，照片上出現的陰影和一個亮點，代表川普可能翻攝了一張不適合公眾閱覽的照片。

美國有線電視新聞網記者柯林斯（Kaitlan Collins）30日問川普是否發布機密照，川普回覆：「我只是希望伊朗好，他們遇到大問題，我發布一張照片，我絕對有權這樣做。」

一名美國官員向CNN說，該圖像似乎由美國情報界的衛星所蒐集，並指出不太可能是來自無人機。因為伊朗地區情勢緊張，美國不太可能派無人機前往伊朗領空。

中央情報局前官員西浦爾（John Sipher）說，「該照片屬於機密檔案，我確信它一定是」。西浦爾指出，川普最初可能收到更高級別的資料，但要求獲得另一份非機密的版本來發推文。