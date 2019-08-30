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川普批通用汽車從大哥淪為小弟 應儘速返美

2019-08-30 20:43聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普30日一早的推文將矛頭指向通用汽車（General Motors），表示通用曾經是汽車城底特律的巨人，現在是汽車製造業者中的小小咖。通用後來將主要工廠搬到中國，這是發生在他上任前。川普批評通用不顧美國政府給予的紓困協助，現在是開始搬回美國的時候了。

通用汽車在田納西州的生產線。路透
通用汽車在田納西州的生產線。路透
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川普底特律
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