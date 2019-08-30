接受台國安官員饋贈、說謊、詐欺 華府智庫研究員被捕

收禮、假租約及說謊，華府智庫華裔研究員安大維遭逮捕起訴。 世界日報資料照 分享 facebook 新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)報導，曾在美國國務院東亞局、華府智庫「全球台灣研究中心」(GTI)任職的安大維(David An)涉嫌對聯邦調查局(FBI)說謊，未承認收受台灣國安官員餽贈禮物，且捏造假租約以申請銀行貸款，本月14日被美國聯邦當局逮捕，目前已具結釋放。

安大維是具備安全許可(security clearance)的智庫研究員，本月稍早在華府聯邦法院提出的控告書內容指出，這些禮品包含了暗示國際陰謀，以及餐館會面和竊聽的細節。

根據本月在華府聯邦法庭提出的刑事控告書，FBI指出，安大維在過去三年來，多次和台灣國安局及情報單位官員會面，至少在2016年2月的一場高爾夫球賽，安大維就被鎖定跟監。

報導指出，尚不清楚FBI為何及何時開始調查安大維，但FBI反情報單位一位探員的口供書顯示為2016年3月；聯邦探員獲准監聽安大維和「台灣三號」官員(代號TAW3)的對話，TAW3據信為台灣國安局工作；同年夏天FBI持續監視安大維在舊金山地區餐廳的多次會面。

幾個月前，FBI官員在史丹福大學一場活動上，發現安大維與駐舊金山台北經濟文化辦事處的台灣官員會面，這名代號「台灣一號」(TAW1)的台灣官員，也是情報單位職員。

雙方會面時，安大維因為擔任未透露名稱的國防包商的資深專案經理，而具備暫時機密安全許可。

安大維、TAW3和另一名台灣官員2016年6月在餐廳會晤時，一名會說中文的FBI監控專家竊聽到他們的一段對話；據說兩名台灣官員鼓勵安大維多諮詢他們，而且他們需要安大維的不具名協助。

該名FBI人員指出，安大維對台灣官員談到的用字包括「 非機密」、「無人機」，安大維還交給對方一綑白紙。

2016年7月會晤時，FBI探員聲稱，安大維妻子接受TAW3和另一名不知名台灣官員贈與的多樣禮物，包括瓶裝酒和孩童衣服。

兩年後安大維同意接受FBI問話，因為他曾在國務院和洛克希德馬丁工作，分別擁有最高級和臨時安全許可，依法必須回應當局調查；但他面對幹員多次詢問「是否收受台灣官員禮物」時一概否認，FBI認為他在和台灣官員往來及收受禮物的事情上說謊。

此外，檢察官表示安大維犯下房貸詐欺，他每月可從租屋貸款申請索取3490元，但這個租屋根本不存在。起訴書指出，根據FBI錄到的對話，安大維要求一名朋友簽署一份假租賃合約，讓他能夠假裝沒收到Airbnb租金而申請貸款。

現年39歲的安大維是台灣移民第二代，曾在國務院東亞局的「區域安全及武器轉移辦公室」(RSAT)任職，2015年11月至2016年七月在軍火商洛克希德馬丁擔任資深專案經理，負責薩德(THAAD，終端高空防禦飛彈)系統。

安大維在領英檔案中寫道，「我的所有計畫內容都不屬於機密，畢竟我負責國外軍事銷售項目，公司為出口目的盡可能不保密工作內容。」

美國檢察官辦公室並未回覆「野獸日報」詢問，發言人說：「本案已進入訴訟階段，文件已說明一切。」GTI副董事長胡兌昀表示，尚在了解狀況，沒有其他評論；安大維在GTI創建時期擔任資深研究員，已於今年6月離職；記者向台灣國安局與外交部詢問，外交部表示「沒有評論」，國安局到截稿為止都未回應。(相關報導見A5)