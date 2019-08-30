親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

李新死得太冤！盛竹如拍片吃官司霸氣喊「不後悔」

接受台國安官員饋贈、說謊、詐欺 華府智庫研究員被捕

2019-08-30 16:15世界日報 編譯陳韻涵郭宣含、記者張加／綜合報導

收禮、假租約及說謊，華府智庫華裔研究員安大維遭逮捕起訴。 世界日報資料照
收禮、假租約及說謊，華府智庫華裔研究員安大維遭逮捕起訴。 世界日報資料照
分享
新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)報導，曾在美國國務院東亞局、華府智庫「全球台灣研究中心」(GTI)任職的安大維(David An)涉嫌對聯邦調查局(FBI)說謊，未承認收受台灣國安官員餽贈禮物，且捏造假租約以申請銀行貸款，本月14日被美國聯邦當局逮捕，目前已具結釋放。

安大維是具備安全許可(security clearance)的智庫研究員，本月稍早在華府聯邦法院提出的控告書內容指出，這些禮品包含了暗示國際陰謀，以及餐館會面和竊聽的細節。

根據本月在華府聯邦法庭提出的刑事控告書，FBI指出，安大維在過去三年來，多次和台灣國安局及情報單位官員會面，至少在2016年2月的一場高爾夫球賽，安大維就被鎖定跟監。

報導指出，尚不清楚FBI為何及何時開始調查安大維，但FBI反情報單位一位探員的口供書顯示為2016年3月；聯邦探員獲准監聽安大維和「台灣三號」官員(代號TAW3)的對話，TAW3據信為台灣國安局工作；同年夏天FBI持續監視安大維在舊金山地區餐廳的多次會面。

幾個月前，FBI官員在史丹福大學一場活動上，發現安大維與駐舊金山台北經濟文化辦事處的台灣官員會面，這名代號「台灣一號」(TAW1)的台灣官員，也是情報單位職員。

雙方會面時，安大維因為擔任未透露名稱的國防包商的資深專案經理，而具備暫時機密安全許可。

安大維、TAW3和另一名台灣官員2016年6月在餐廳會晤時，一名會說中文的FBI監控專家竊聽到他們的一段對話；據說兩名台灣官員鼓勵安大維多諮詢他們，而且他們需要安大維的不具名協助。

該名FBI人員指出，安大維對台灣官員談到的用字包括「 非機密」、「無人機」，安大維還交給對方一綑白紙。

2016年7月會晤時，FBI探員聲稱，安大維妻子接受TAW3和另一名不知名台灣官員贈與的多樣禮物，包括瓶裝酒和孩童衣服。

兩年後安大維同意接受FBI問話，因為他曾在國務院和洛克希德馬丁工作，分別擁有最高級和臨時安全許可，依法必須回應當局調查；但他面對幹員多次詢問「是否收受台灣官員禮物」時一概否認，FBI認為他在和台灣官員往來及收受禮物的事情上說謊。

此外，檢察官表示安大維犯下房貸詐欺，他每月可從租屋貸款申請索取3490元，但這個租屋根本不存在。起訴書指出，根據FBI錄到的對話，安大維要求一名朋友簽署一份假租賃合約，讓他能夠假裝沒收到Airbnb租金而申請貸款。

現年39歲的安大維是台灣移民第二代，曾在國務院東亞局的「區域安全及武器轉移辦公室」(RSAT)任職，2015年11月至2016年七月在軍火商洛克希德馬丁擔任資深專案經理，負責薩德(THAAD，終端高空防禦飛彈)系統。

安大維在領英檔案中寫道，「我的所有計畫內容都不屬於機密，畢竟我負責國外軍事銷售項目，公司為出口目的盡可能不保密工作內容。」

美國檢察官辦公室並未回覆「野獸日報」詢問，發言人說：「本案已進入訴訟階段，文件已說明一切。」GTI副董事長胡兌昀表示，尚在了解狀況，沒有其他評論；安大維在GTI創建時期擔任資深研究員，已於今年6月離職；記者向台灣國安局與外交部詢問，外交部表示「沒有評論」，國安局到截稿為止都未回應。(相關報導見A5)

FBI國安局舊金山
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

加州俄勒岡邊界外海爆發規模6.3地震 未傳傷亡

2019-08-30 16:13

藥用大麻若進校園 灣區反麻人士憂濫用

2019-08-30 16:11

鴨肝、鵝肝太殘忍 紐約市議員提禁售

2019-08-30 14:20

中國芬太尼快遞入美 國會議員羅斯促海關嚴查

2019-08-30 11:54

台股ADR全漲 台積電漲1.5% 跟進費半漲勢

2019-08-30 07:28

細數那些間諜案…15年前，美副助卿戀上我國安局官員

2019-08-30 01:03

收台灣禮物又對FBI說謊 美國務院前官員 遭刑事控告

2019-08-30 00:57

美防長批「破壞印太區域穩定」 陸國防部回嗆「停止擅闖南海海域」

2019-08-30 00:51

川普：中美貿易談判29日舉行，這次「層級不同」

2019-08-29 22:34

瑞典環保小鬥士抵紐約 呼籲川普把科學聽進去

2019-08-29 19:52

給對手太多曝光機會 川普抱怨：福斯新聞不再為我們效力

2019-08-29 19:28

收禮物、假租約及說謊 華府智庫台裔研究員遭逮捕起訴

2019-08-29 18:41

美淫魔性侵案外案 受害者出面要安德魯王子說實話

2019-08-29 17:24

嘗試破賽車紀錄 最快女車手出事

2019-08-29 14:36

選民認經濟變差高於變好 川普上任後頭一遭

2019-08-29 14:32

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

正妹IG僅2張照片卻擁30萬粉絲 網友揭真相

2019-08-29 19:07

人民幣再創11年半來新低！中國真的不出手阻貶？看懂中國的「美元荒」隱憂

2019-08-30 10:23

影／外星人現身？ Google Map中南極大陸驚見神秘面孔

2019-08-30 10:50

中國說要冷靜解決貿易戰 道瓊開盤漲逾300點

2019-08-29 21:47

他花100元買彩券幸運中20億頭獎 爽到立刻辭職

2019-08-29 20:31

最後的驚喜！孫女帶婚紗拍合照 102歲祖母圓願後離世

2019-08-29 18:06

收禮物、假租約及說謊 華府智庫台裔研究員遭逮捕起訴

2019-08-29 18:41

日本部分新幹線新制 乘客帶大行李須預約

2019-08-29 22:01

女兒任性丟掉新鉛筆盒 媽拿「塑膠袋」教感恩讓網友讚爆

2019-08-29 19:44

川普：中美貿易談判29日舉行，這次「層級不同」

2019-08-29 22:34

西藏生死書作者索甲仁波切圓寂 生前性侵指控纏身

2019-08-29 18:41

英國最年輕13歲爸爸發現遭戴綠帽 十年後慘況曝光

2019-08-30 13:15

路透：這波牛市還會漲一年

2019-08-30 01:38

痛心疾首！除了巴西 這些國家也正焚燒亞馬遜雨林

2019-08-29 19:52

南韓反日再升溫 嗆美別多管

2019-08-30 00:39

阿根廷無力償債 評級遭標普調降至「選擇性違約」

2019-08-30 07:41

防貿易戰升級 北京對美暗釋善意

2019-08-30 00:37

道瓊指數飆漲326點 美中貿易緊張局勢似有緩和跡象

2019-08-30 07:00

全球最安全城市 東京奪冠台北名列22

2019-08-30 09:43

巫醫下毒手？懸崖底發現嬰兒又餓又冷 五個家人在旁全變冰冷屍體

2019-08-30 10:47

影／探索百年沉船！艙門全「詭異敞開」唯獨艦長室深鎖

2019-08-30 10:23

美新一波對陸加稅 下周啟動

2019-08-30 01:53

不再火上加油 Timberland、Vans停止購買巴西皮革

2019-08-30 08:25

美中貿易戰有望緩解 美股大漲

2019-08-30 06:34

川普正式提議廢除甲烷排放限令 石油業者卻這麼說...

2019-08-29 20:21

海底撈創辦人成新加坡首富 10年首換人

2019-08-30 13:52

影／足球場蓋河邊 踢一半洪水來襲7人被沖走罹難

2019-08-30 12:02

收台灣禮物又對FBI說謊 美國務院前官員 遭刑事控告

2019-08-30 00:57

他喝醉討錢遭拒 將母親砍頭挖大腦試圖炸來吃

2019-08-30 15:17

美中貿易戰打得火熱 兩邊首都恐陷「水深」

2019-08-30 11:00

給對手太多曝光機會 川普抱怨：福斯新聞不再為我們效力

2019-08-29 19:28

千禧世代累了 嬰兒潮熟年卻開始瘋追劇

2019-08-30 13:52

美防長批「破壞印太區域穩定」 陸國防部回嗆「停止擅闖南海海域」

2019-08-30 00:51

川普稱美中周四進行貿易對話 雙方均未證實

2019-08-30 08:20

世界首例 日本完成幹細胞培育眼角膜移植

2019-08-29 22:16

公布報復黑名單前 北京查科技業對美供應商的依賴度

2019-08-30 10:12

細數那些間諜案…15年前，美副助卿戀上我國安局官員

2019-08-30 01:03

影／伊利蘇大壩完工在即 土耳其萬年古鎮將沉入水底

2019-08-30 14:42

女囚監獄內臨盆 獄警護士沒人幫忙冷眼看嬰兒出生

2019-08-30 16:02

最新衰退信號：美國富人捏緊荷包 降低支出

2019-08-29 18:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top