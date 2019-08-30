藥用大麻若進校園 灣區反麻人士憂濫用

2019-08-30 16:11 世界日報 記者李╱舊金山報導



大麻活株，示意圖與本文無關。聯合報系記者謝進盛／攝影 分享 facebook 由灣區中半島選區的州參議員希爾（Jerry Hill）提出的SB223法案，在本周獲加州眾議會通過。該法案將解除校園內不得有大麻的禁令，即允許藥用大麻在學校內使用，引起反麻人士的擔憂。

一直活躍於反大麻運動的「加州反毒聯盟」灣區總監李少敏表示，大麻進入校園之後很可能就會給大麻的使用提供一個「缺口」，因為難以有效監管，所以可能會造成青少年大麻濫用。

希爾提出該法的初衷，就是為了幫助部分急需要使用藥用大麻的病患學生。早前在灣區南舊金山市（South SF）的一名學生因為患有「癲癇」（epileptic seizures），需要使用大麻油來治療。但是因為校園內以及校外1000尺內都禁止大麻，所以對該學生的就學和醫療造成極大不便。

這名學生是希爾的選區居民，因此也給了希爾很大的觸動下才提出此法。他表示，非常有需要來消除這些禁止大麻的壁壘，讓一些患有嚴重疾病的學生可以在上學的時候使用大麻。大麻使用也僅限藥用，像是食用、塗抹等，不包括點燃吸食。

但是李少敏認為，一些個案的確可以「個別處理」，但是並不能夠立法直接全面改革。所謂的藥用大麻需要醫生證明，「嚴格規管」，他認為都只會變成空口說辭。因為一些未成年人說自己肚子痛，都可能可以拿到使用大麻的「醫生紙」。而且他擔憂一旦在學校裡通過了，政客們就會變本加厲，繼續推行更多的政策為大麻開方便之門。

相關的校園解禁大麻的法案曾經已經在加州議會通過，但是遭到時任加州州長布朗（Jerry Brown）否決。現在的這個法案早前也通過了參眾兩會，但是因為有修改，因此需要參議會的二次表決。如果通過之後將會交由現任州長紐森（Gavin Newsom）作最終決定。