中國芬太尼快遞入美 國會議員羅斯促海關嚴查

2019-08-30 11:54 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



國會眾議員羅斯(Max Rose)要求加強檢查空運海關包裹。圖／世界日報提供 分享 facebook

中國芬太尼(Chinese Fentanyl)長期通過郵寄包裹方式進入美國，其中超過一半是從紐約甘迺迪國際機場(JFK)進入，國會眾議員羅斯(Max Rose)要求加強檢查空運海關包裹，通過提高檢測科技設備等方式，杜絕該類違禁品流入美國市場。

羅斯日前前往甘迺迪國際機場了解國際郵件篩查設施；日前因官僚主義造成機場新的尖端實驗室遲遲無法設立，進而無法進一步阻止芬太尼流入美國，羅斯也對此表示強烈譴責。

作為國會眾院國家安全情報和反恐小組委員會主席，羅斯說，中國製造的芬太尼通過郵件進入社區，造成難以置信的損害，這種情況必須從源頭和關鍵入境口岸制止，例如甘迺迪國際機場，但是官僚主義地盤戰及繁文縟節卻阻礙國際郵件中心設立關鍵實驗室，他將堅決奮戰，直到實驗室落成。

此外，眾院國土安全委員會日前已通過羅斯的提案，將對負責鴉片類藥物防治工作的機構增加1.29億元資金，以打擊芬太尼和其他鴉片類藥物，避免再對美國造成進一步傷害。

芬太尼原本用於鎮痛和麻醉，可以激活人體的鴉片受體產生快感，但是易產生依賴性而成癮，吸食者最後會因為難以呼吸而死亡；芬太尼毒性比海洛因強50至100倍，但比海洛因價格低廉容易運輸，成為新一代「毒品之王」，過去近三分之二的毒品死亡與芬太尼有關。

2019年第一季度，紐約市就有331人因服用過量的芬太尼死亡，而中國是美國芬太尼最大的來源地，近年通過紐約甘迺迪國際機場郵件包裹進入美國的芬太尼激增；聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)曾表示JFK國際郵件中心的包裹中，芬太尼緝獲數量從2016年的七宗上升至2017年84宗，而且所有被查獲的包裹都來自中國。

上周川普還對三名涉嫌走私芬太尼至美國境內的中國公民實施制裁，並指責中國未採取足夠的措施制止該類藥物進入美國，以此作為他讓貿易戰升級的原因。