親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

嘉義民雄歹徒嗆同歸於盡！警請示檢方是否攻堅

香港酒店房價暴跌每晚不到300元台幣 業者嘆:前所未見

中國芬太尼快遞入美 國會議員羅斯促海關嚴查

2019-08-30 11:54世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

國會眾議員羅斯(Max Rose)要求加強檢查空運海關包裹。圖／世界日報提供
國會眾議員羅斯(Max Rose)要求加強檢查空運海關包裹。圖／世界日報提供
分享

中國芬太尼(Chinese Fentanyl)長期通過郵寄包裹方式進入美國，其中超過一半是從紐約甘迺迪國際機場(JFK)進入，國會眾議員羅斯(Max Rose)要求加強檢查空運海關包裹，通過提高檢測科技設備等方式，杜絕該類違禁品流入美國市場。

羅斯日前前往甘迺迪國際機場了解國際郵件篩查設施；日前因官僚主義造成機場新的尖端實驗室遲遲無法設立，進而無法進一步阻止芬太尼流入美國，羅斯也對此表示強烈譴責。

作為國會眾院國家安全情報和反恐小組委員會主席，羅斯說，中國製造的芬太尼通過郵件進入社區，造成難以置信的損害，這種情況必須從源頭和關鍵入境口岸制止，例如甘迺迪國際機場，但是官僚主義地盤戰及繁文縟節卻阻礙國際郵件中心設立關鍵實驗室，他將堅決奮戰，直到實驗室落成。

此外，眾院國土安全委員會日前已通過羅斯的提案，將對負責鴉片類藥物防治工作的機構增加1.29億元資金，以打擊芬太尼和其他鴉片類藥物，避免再對美國造成進一步傷害。

芬太尼原本用於鎮痛和麻醉，可以激活人體的鴉片受體產生快感，但是易產生依賴性而成癮，吸食者最後會因為難以呼吸而死亡；芬太尼毒性比海洛因強50至100倍，但比海洛因價格低廉容易運輸，成為新一代「毒品之王」，過去近三分之二的毒品死亡與芬太尼有關。

2019年第一季度，紐約市就有331人因服用過量的芬太尼死亡，而中國是美國芬太尼最大的來源地，近年通過紐約甘迺迪國際機場郵件包裹進入美國的芬太尼激增；聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)曾表示JFK國際郵件中心的包裹中，芬太尼緝獲數量從2016年的七宗上升至2017年84宗，而且所有被查獲的包裹都來自中國。

上周川普還對三名涉嫌走私芬太尼至美國境內的中國公民實施制裁，並指責中國未採取足夠的措施制止該類藥物進入美國，以此作為他讓貿易戰升級的原因。

機場紐約甘迺迪

相關新聞

台股ADR全漲 台積電漲1.5% 跟進費半漲勢

2019-08-30 07:28

細數那些間諜案…15年前，美副助卿戀上我國安局官員

2019-08-30 01:03

收台灣禮物又對FBI說謊 美國務院前官員 遭刑事控告

2019-08-30 00:57

美防長批「破壞印太區域穩定」 陸國防部回嗆「停止擅闖南海海域」

2019-08-30 00:51

川普：中美貿易談判29日舉行，這次「層級不同」

2019-08-29 22:34

瑞典環保小鬥士抵紐約 呼籲川普把科學聽進去

2019-08-29 19:52

給對手太多曝光機會 川普抱怨：福斯新聞不再為我們效力

2019-08-29 19:28

收禮物、假租約及說謊 華府智庫台裔研究員遭逮捕起訴

2019-08-29 18:41

美淫魔性侵案外案 受害者出面要安德魯王子說實話

2019-08-29 17:24

汽油免混乙醇 川普新措施惹火農民

2019-08-29 14:49

築邊牆違法官員可特赦? 川普不認帳 回批假新聞

2019-08-29 14:48

嘗試破賽車紀錄 最快女車手出事

2019-08-29 14:36

選民認經濟變差高於變好 川普上任後頭一遭

2019-08-29 14:32

大陸好市多擠爆 美華裔二代張嗣漢是功臣

2019-08-29 14:30

自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59

旅美多年無證陸男移民局補資料 律師陪同仍被ICE逮捕

2019-08-29 12:43

15天越洋抵紐約 16歲瑞典環保小鬥士：川普要聽科學的

2019-08-29 11:59

美國伊州娛樂大麻將合法 77萬犯罪紀錄可望撤銷

2019-08-29 11:54

章瑩穎家人返回中國 帶女兒回家心願落空

2019-08-29 11:53

MiLB／小聯盟投手慘遭滅門 小舅涉案逃跑被捕

2019-08-29 10:38

新一波加徵關稅殺到 美企業界警告商品漲價

2019-08-29 10:22

川普想在自家高球俱樂部辦G7 民主黨議員要查

2019-08-29 09:20

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

正妹IG僅2張照片卻擁30萬粉絲 網友揭真相

2019-08-29 19:07

中國說要冷靜解決貿易戰 道瓊開盤漲逾300點

2019-08-29 21:47

他花100元買彩券幸運中20億頭獎 爽到立刻辭職

2019-08-29 20:31

最後的驚喜！孫女帶婚紗拍合照 102歲祖母圓願後離世

2019-08-29 18:06

收禮物、假租約及說謊 華府智庫台裔研究員遭逮捕起訴

2019-08-29 18:41

日本部分新幹線新制 乘客帶大行李須預約

2019-08-29 22:01

女兒任性丟掉新鉛筆盒 媽拿「塑膠袋」教感恩讓網友讚爆

2019-08-29 19:44

川普：中美貿易談判29日舉行，這次「層級不同」

2019-08-29 22:34

影／外星人現身？ Google Map中南極大陸驚見神秘面孔

2019-08-30 10:50

希望男友送狗陪伴她 正妹清潔員天天背愛犬掃街照片瘋傳

2019-08-29 15:43

西藏生死書作者索甲仁波切圓寂 生前性侵指控纏身

2019-08-29 18:41

人民幣再創11年半來新低！中國真的不出手阻貶？看懂中國的「美元荒」隱憂

2019-08-30 10:23

影／快逃！義火山爆發現場 黑灰直撲小船如災難片

2019-08-29 15:48

路透：這波牛市還會漲一年

2019-08-30 01:38

痛心疾首！除了巴西 這些國家也正焚燒亞馬遜雨林

2019-08-29 19:52

珍珠太硬了！日本超商開賣黑糖珍奶 客訴太多上市1天便停售

2019-08-29 14:30

南韓反日再升溫 嗆美別多管

2019-08-30 00:39

朴槿惠涉貪案發回更審 三星少主李在鎔回牢可能性增

2019-08-29 14:26

防貿易戰升級 北京對美暗釋善意

2019-08-30 00:37

阿根廷無力償債 評級遭標普調降至「選擇性違約」

2019-08-30 07:41

道瓊指數飆漲326點 美中貿易緊張局勢似有緩和跡象

2019-08-30 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top