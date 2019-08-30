川普稱美中周四進行貿易對話 雙方均未證實

2019-08-30 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普周四表示，美國和中國已安排當天進行貿易對話，但他並未說明具具體內容。華府和北京至今尚未證實雙方是否進行會商。

中國周四示意，不會立即反制美國最新關稅，而想致力於取消新的關稅，防止貿易戰繼續升級。

川普受訪時，被問及原定9月與中國的談判是否仍將進行，他說： 「今年已經排定了一個不同級別的對話。 」

在川普表態前，美國財政部長米努勤周三表示，預計中國談判代表將訪問華盛頓，但並未說明先前計畫的9月會談是否會如期舉行。米努勤說：「我們繼續進行對話。我們計畫著他們的到來。」

川普正面臨的壓力正持續升高，來自共和黨參議員及其他人認為，貿易不確定性將導致美國經濟放緩。

賓州共和黨參議員Pat Toomey對Politico表示： 「毫無疑問，貿易不確定性正在導致經濟放緩。 」

川普則回應，他不會放棄，關稅正在發揮作用， 「我們正在取得勝利，Pat Toomey想讓我做什麼？他想讓我向中國投降？讓中國繼續掠奪我們？」。

美國本月稍早宣布將對3,000億美元中國商品加徵關稅，分別於9月和12月生效。北京上周宣布反制措施，將對總計750億美元美國商品加徵關稅。

川普隨即加碼，宣布從10月1日起，對2,500億美元中國輸美商品加徵的關稅稅率。將從25%上調至30%。此外，他還提高定於9月1日和12月15日起對3,000億美元中國商品加徵的關稅稅率。