台股ADR全漲 台積電漲1.5% 跟進費半漲勢

2019-08-30 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四全面上漲，台積電漲1.5%，跟隨費半大漲之勢。

台積電ADR高出台北股價的溢價為4.3%。費城半導體指數大漲2.3%。

美股周四上漲逾1%，主因中國示意不會立即對川普最新的關稅舉措予以反制，緩解對貿易緊張局勢加劇可能引發經濟衰退的疑慮，科技股和工業股領漲。

道瓊工業指數上漲326.15點或1.25%，報26,362.25點；標普500指數上揚36.63點或1.27%，報2,924.57點；那斯達克指數上漲116.51點或1.48%，報7,973.39點。

台灣加權股價指數昨天漲28.14點，收10,462.43點。台積電漲0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.91 +1.38 69.90 -1.42

友達 AUO 7.74 +4.66 7.83 -1.19

中華電 CHT 108.09 +1.41 108.50 -0.38

台積電 TSM 264.86 +1.51 254.00 +4.28

聯電 UMC 13.09 +2.45 13.20 -0.81

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博