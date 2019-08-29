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川普：中美貿易談判29日舉行，這次「層級不同」

2019-08-29 22:34聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，美國總統川普表示，中美貿易談判代表29日稍晚將舉行「不同層級」的談判，旨在緩解中美貿易緊張情勢，但川普沒有提供額外細節。

川普接受福斯新聞電台採訪時表示：「今天會有個不同層級的談判。」

美國總統川普。（法新社）
美國總統川普。（法新社）
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