美淫魔性侵案外案 受害者出面要安德魯王子說實話

2019-08-29 17:24 世界日報 編譯中心／綜合28日電



淫魔富豪艾普斯坦月初在紐約監獄自縊身亡涉嫌強姦及販運少女賣淫案，周二如期審訊。有案中受害人在庭上指證艾普斯坦把她當作性奴，還三度逼迫她跟英國安德魯王子發生性關係；她在庭外敦促安德魯「坦白承認」。

現年35歲的受害人維姬妮亞‧裘福利（Virginia Roberts Giuffre），27日在紐約指控，自己17歲時曾遭艾普斯坦強迫她與英國安德魯王子發生多次性行為，她指安德魯「做過什麼心知肚明」，要他坦白把話講清楚。

裘福利點名英國王子安德魯、新墨西哥州前州長李察遜(Bill Richardson)和前聯邦參議員米契爾(George Mitchell)等人，稱她曾接獲艾普斯坦指示和這些人發生性關係；三人都否認這番指控。

裘福利告訴英國媒體，第一次會面時，41歲的王子舞跳得極差，猴急抓她的臀部，滿頭大汗。2001年3月兩人二度發生關係，當天她與另一名艾普斯坦麾下的美女，一塊為王子服務，最後一次則是在加勒比海。

此外，相關誹謗案的法院文件指出，安德魯王子曾在艾普斯坦的紐約豪宅撫摸一名年輕女子的胸部。安德魯王子24日發布長篇聲明說，希望「釐清」有關他與艾普斯坦關係的「事實」。英國白金漢宮也曾多次否認裘福利的指控。

安德魯王子聲明指出，「我和他共處的有限時間裡，我從未看過，目擊到或是察覺到與他後來被捕與遭定罪有關的任何行為。」

包括「每日郵報」（Daily Mail）在內，英國媒體先前刊登照片，顯示安德魯王子（Prince Andrew）對一名離開艾普斯坦紐約豪宅的女子揮手說再見。

「每日郵報」指出，那張照片拍攝在2010年，也就是艾普斯坦在佛州對仲介賣淫等重罪認罪的兩年後。