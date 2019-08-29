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嘗試破賽車紀錄 最快女車手出事

2019-08-29 14:36台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

美國女賽車選手傑西康姆斯在嘗試破紀錄的過程中意外喪生，享年39歲。(photo ...
美國女賽車選手傑西康姆斯在嘗試破紀錄的過程中意外喪生，享年39歲。(photo by Facebook)
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美國女賽車選手傑西康姆斯在嘗試破紀錄的過程中意外喪生！傑西康姆斯有「最快女車手」的封號，於27日在奧勒岡州東南方的阿爾沃德沙漠參加競速時不幸發生車禍，享年39歲。

失事過程

在奧勒岡州的競速賽之前，傑西康姆斯本來抱著雄心壯志要再次打破紀錄，還在Instagram上發文表示，人們說我瘋了，但我會對他們說謝謝。在奧勒岡州東南方的阿爾沃德沙漠的競速中，她開著5萬2000馬力，配備噴射式引擎的賽車，卻由於不知名的原因，在嘗試飆出破紀錄高速的過程中失事，當場身亡。

精彩人生

根據《CNN 》報導，傑西康姆斯在2013年時參加「北美之鷹的紀超音速挑戰」，在大賽中跑出時速398英里的成績創下紀錄。同年10月又創下時速483.2英里的紀錄。27日在奧勒岡州的競速中，她打算再次打破紀錄，卻不幸發生車禍。

她的人生中充滿許多「第一」，例如，第一位「Ultra4」、「The Race of Gentlemen」等競賽的女參賽者。除此之外，她對女性在汽車產業中地位的提升也有很大的貢獻，例如創辦線上協力課程「RealDeal」激勵並教育女性投身賽車相關產業。

夢想犧牲

根據《BBC》報導，傑西康姆斯的家人表示，傑西康姆斯的夢想便是要成為「全世界最快的女賽車手」，而如今她也實現了夢想，保持著世界紀錄離開人世。她的隊友麥登在社群媒體上發文說道，在昨天的意外中他是第一個趕到的，而他很確定，大家已盡了所有可能希望挽回她的生命。

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夢想賽車手車禍

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