大陸好市多擠爆 美華裔二代張嗣漢是功臣

2019-08-29 14:30 世界日報 記者尚穎／橙縣報導



美式賣場好市多在台灣受到許多民眾喜愛。 美聯社 分享 facebook

8月27日剛開業的中國首家好市多（Costco）上海店吸引人潮錢潮的火爆場景，連日來引起全球華人高度矚目。但是大家有所不知，其幕後功臣，好市多亞太區執行總裁張嗣漢（Richard Chang）來自南加州杭廷頓灘市，伯克萊加大（UC Berkeley）曾經的籃球明星，是傑出的美國華裔第二代 。

記者28日採訪到張嗣漢在南加的姑媽張宗慈，及與張家兩代世交的吳興鏞醫師。張宗慈指出，張嗣漢的母親周增桂與兩位姐姐仍然定居南加州杭廷頓灘市，父親張宗儉去年因病過世。好市多上海店開業前，張母已趕到上海與兒子會合，參加中國好市多首店開張慶典。

張嗣漢從職業籃球運動員轉戰商場，將美式零售業會員制倉儲超市引進台灣，曾任好市多台灣總經理，引領好市多從台灣崛起。1997年，張嗣漢在高雄創建台灣第一家好市多店，目前擴展為十多家分店，單店業績全球名列前茅。從南台灣高雄第一家分店，到中國大陸上海首家店火爆，張嗣漢詮釋了運動員精神領導商業模式的成功範例，也滿足了當地中高層華人圈體驗美式生活品位，追求品質和價格實惠的願望。

吳興鏞醫師稱讚說，張嗣漢領導好市多在上海的首家分店開業即大獲成功，一點不感到驚訝，因為張嗣漢在台灣市場的業績早就非常出色，單店業績全球第一。也因此被好市多總部任命為亞太區總裁，拓展中國市場。他的領導力，經驗理念及商業規劃佈局，早在台灣已獲得成功驗證。

張宗慈指出，張嗣漢四歲隨家人從台灣移民美國，在杭廷頓灘市定居生活。張嗣漢家教嚴格，非常孝順父母，從小成績優秀。直到現在，每月回西雅圖總部報告時，都會順道回來看望母親和家人。 受愛好運動的父母影響（他的母親周女士曾經是高雄女中籃球運動員），小學四年級起張嗣漢開始打籃球，一直到高中參加校隊，並因表現出色，高中畢業後獲獎學金進入伯克萊加大學習經濟，同時也在該校籃球隊打球。

畢業後，張嗣漢應邀回台灣加入麥當勞隊效力。白天在麥當勞公司兼職工作，晚上練球，請假參加比賽。吳興鏞是張家的家庭醫師，看著張嗣漢長大。他讚賞張嗣漢從始至終有自己的事業規劃，把打籃球只作為業餘興趣愛好。25隨時，張嗣漢急流勇退，放棄籃球明星的光環轉戰商場。 加入好市多後，1995年被派往台灣籌備開分店，任台灣總經理。1997年，台灣第一家好市多分店在高雄開業，第一天員工比顧客多，起步生意並不好。直到台灣北部開店，好市多店慢慢被台灣民眾所接受。

張嗣漢曾經講過，75％的美國總統，在高中時都有過運動員的經歷。運動員講究原則，意志力超強，有很多正面價值觀，包括團隊精神、責任感、領導力。參與運動的經歷對青少年的心理素養有正面啟蒙，因為在球隊訓練比賽的過程中，磨練運動員領導者的氣質，這些特質都會吸引任何企業對運動員的興趣。

從在台灣開業第一天員工比顧客多，到單店獲利全球最高，直至上海首店火爆成功，張嗣漢堅持好市多的理念，不僅賣熱門商品，更賣得是美式生活品味，堅持大包裝，會員會費制，針對中高客戶層願意花錢成為會員，追求生活品質 ；在有好市多的地方，好市多被認為是銷售有品牌的生活必需品的商號，會員多有美式生活經驗，或是追求美式生活品味的人。