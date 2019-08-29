親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

科技廠女工遭化骨水噴濺雙腳 12小時後宣告不治

國防部首度公開證實：美軍MC-130J通過台灣海峽

大陸好市多擠爆 美華裔二代張嗣漢是功臣

2019-08-29 14:30世界日報 記者尚穎／橙縣報導

美式賣場好市多在台灣受到許多民眾喜愛。 美聯社
美式賣場好市多在台灣受到許多民眾喜愛。 美聯社
分享

8月27日剛開業的中國首家好市多（Costco）上海店吸引人潮錢潮的火爆場景，連日來引起全球華人高度矚目。但是大家有所不知，其幕後功臣，好市多亞太區執行總裁張嗣漢（Richard Chang）來自南加州杭廷頓灘市，伯克萊加大（UC Berkeley）曾經的籃球明星，是傑出的美國華裔第二代 。

記者28日採訪到張嗣漢在南加的姑媽張宗慈，及與張家兩代世交的吳興鏞醫師。張宗慈指出，張嗣漢的母親周增桂與兩位姐姐仍然定居南加州杭廷頓灘市，父親張宗儉去年因病過世。好市多上海店開業前，張母已趕到上海與兒子會合，參加中國好市多首店開張慶典。

張嗣漢從職業籃球運動員轉戰商場，將美式零售業會員制倉儲超市引進台灣，曾任好市多台灣總經理，引領好市多從台灣崛起。1997年，張嗣漢在高雄創建台灣第一家好市多店，目前擴展為十多家分店，單店業績全球名列前茅。從南台灣高雄第一家分店，到中國大陸上海首家店火爆，張嗣漢詮釋了運動員精神領導商業模式的成功範例，也滿足了當地中高層華人圈體驗美式生活品位，追求品質和價格實惠的願望。

吳興鏞醫師稱讚說，張嗣漢領導好市多在上海的首家分店開業即大獲成功，一點不感到驚訝，因為張嗣漢在台灣市場的業績早就非常出色，單店業績全球第一。也因此被好市多總部任命為亞太區總裁，拓展中國市場。他的領導力，經驗理念及商業規劃佈局，早在台灣已獲得成功驗證。

張宗慈指出，張嗣漢四歲隨家人從台灣移民美國，在杭廷頓灘市定居生活。張嗣漢家教嚴格，非常孝順父母，從小成績優秀。直到現在，每月回西雅圖總部報告時，都會順道回來看望母親和家人。 受愛好運動的父母影響（他的母親周女士曾經是高雄女中籃球運動員），小學四年級起張嗣漢開始打籃球，一直到高中參加校隊，並因表現出色，高中畢業後獲獎學金進入伯克萊加大學習經濟，同時也在該校籃球隊打球。

畢業後，張嗣漢應邀回台灣加入麥當勞隊效力。白天在麥當勞公司兼職工作，晚上練球，請假參加比賽。吳興鏞是張家的家庭醫師，看著張嗣漢長大。他讚賞張嗣漢從始至終有自己的事業規劃，把打籃球只作為業餘興趣愛好。25隨時，張嗣漢急流勇退，放棄籃球明星的光環轉戰商場。 加入好市多後，1995年被派往台灣籌備開分店，任台灣總經理。1997年，台灣第一家好市多分店在高雄開業，第一天員工比顧客多，起步生意並不好。直到台灣北部開店，好市多店慢慢被台灣民眾所接受。

張嗣漢曾經講過，75％的美國總統，在高中時都有過運動員的經歷。運動員講究原則，意志力超強，有很多正面價值觀，包括團隊精神、責任感、領導力。參與運動的經歷對青少年的心理素養有正面啟蒙，因為在球隊訓練比賽的過程中，磨練運動員領導者的氣質，這些特質都會吸引任何企業對運動員的興趣。

從在台灣開業第一天員工比顧客多，到單店獲利全球最高，直至上海首店火爆成功，張嗣漢堅持好市多的理念，不僅賣熱門商品，更賣得是美式生活品味，堅持大包裝，會員會費制，針對中高客戶層願意花錢成為會員，追求生活品質 ；在有好市多的地方，好市多被認為是銷售有品牌的生活必需品的商號，會員多有美式生活經驗，或是追求美式生活品味的人。

好市多上海醫師

相關新聞

選民認經濟變差高於變好 川普上任後頭一遭

2019-08-29 14:32

汽油免混乙醇 川普新措施惹火農民

2019-08-29 14:49

築邊牆違法官員可特赦? 川普不認帳 回批假新聞

2019-08-29 14:48

嘗試破賽車紀錄 最快女車手出事

2019-08-29 14:36

自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59

旅美多年無證陸男移民局補資料 律師陪同仍被ICE逮捕

2019-08-29 12:43

15天越洋抵紐約 16歲瑞典環保小鬥士：川普要聽科學的

2019-08-29 11:59

美國伊州娛樂大麻將合法 77萬犯罪紀錄可望撤銷

2019-08-29 11:54

章瑩穎家人返回中國 帶女兒回家心願落空

2019-08-29 11:53

MiLB／小聯盟投手慘遭滅門 小舅涉案逃跑被捕

2019-08-29 10:38

新一波加徵關稅殺到 美企業界警告商品漲價

2019-08-29 10:22

川普想在自家高球俱樂部辦G7 民主黨議員要查

2019-08-29 09:20

曾旅居兩岸美參議員陸天娜 退出民主黨總統初選

2019-08-29 08:43

搶進素肉市場！美國肯德基試賣「素食炸雞」 民眾瘋搶

2019-08-28 21:56

川普政府挪用近86億元 支應移民收容和出庭經費

2019-08-28 19:27

影／珊瑚復育有望！美水族館首度催生產卵 畫面曝光

2019-08-28 17:41

任內美股漲幅不如歐巴馬？川普：這樣算才對！

2019-08-28 17:20

反彈強烈 大學理事會取消SAT「逆境分數」

2019-08-28 14:44

美國務院網站國家地區列表 巴勒斯坦被消失

2019-08-28 14:03

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

影／狂！法國堡主擁110架戰機 宛如一座空軍基地

2019-08-29 13:02

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

2019-08-28 23:07

港人外逃置產為何首選台灣、大馬 捨棄新加坡？

2019-08-28 20:45

美方確認：對3,000億美元陸製商品關稅 由10%提高至15%

2019-08-29 01:19

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

2019-08-29 10:00

美股開盤一度跌逾百點 投資人消化美債殖利率反轉訊號

2019-08-28 22:15

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59

地表最快女車手 創紀錄過程驚傳車禍身亡

2019-08-29 10:24

專機度假後修補形象？哈利梅根午餐台幣600有找

2019-08-28 19:52

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

2019-08-28 20:18

美債殖利率倒掛加劇

2019-08-28 23:35

MiLB／小聯盟投手慘遭滅門 小舅涉案逃跑被捕

2019-08-29 10:38

暫停國會要求獲女王批准！川普讚強生「偉大」暗酸柯賓

2019-08-28 23:04

祕魯大型孩童獻祭遺址 出土227具遺骸

2019-08-28 22:25

強生拚硬脫歐 英女王准暫停國會

2019-08-29 00:07

三星太子李在鎔、南韓前總統朴槿惠 下午1時迎命運宣判

2019-08-29 09:05

美國防官員證實 北京拒美艦訪問青島

2019-08-29 04:59

有片！日產這款高爾夫球 閉眼都能一桿進洞

2019-08-28 16:40

朴槿惠涉貪案發回更審 三星少主李在鎔回牢可能性增

2019-08-29 14:26

任內美股漲幅不如歐巴馬？川普：這樣算才對！

2019-08-28 17:20

巨大小行星將掠過地球 NASA：不具威脅

2019-08-28 19:34

美股由黑翻紅 金融、能源股領漲 道瓊勁升258點

2019-08-29 07:05

英國首相延長國會休會 逾100萬人連署要求取消

2019-08-29 08:25

她受畏光困擾 手術將眼球注射墨水當「太陽眼鏡」

2019-08-29 10:57

藥物被生髮水污染 西班牙16兒童臉上手腳都是毛

2019-08-29 10:46

防反對黨阻擋！強生要求女王下令暫停國會至脫歐前兩周

2019-08-28 18:18

菲律賓男子喝醉「夢到砍椰樹」 拿電鋸將侄子砍頭

2019-08-29 12:04

美財長米努勤稱美中將舉行貿易會談 未說明何時

2019-08-29 08:28

搶進素肉市場！美國肯德基試賣「素食炸雞」 民眾瘋搶

2019-08-28 21:56

川普要1年內與英簽妥自貿協定 強生竟說不急

2019-08-28 17:40

日本正式落實對韓限貿 青瓦台：深表遺憾

2019-08-28 19:42

墨西哥酒吧疑遭攻擊 大火已釀25死11重傷

2019-08-28 22:54

美企撤走？路透：Apple依賴大陸程度不減反大增

2019-08-29 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top