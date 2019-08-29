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築邊牆違法官員可特赦? 川普不認帳 回批假新聞

2019-08-29 14:48世界日報 編譯黃秀媛／綜合28日電

美國總統川普。 （美聯社）
美國總統川普。 （美聯社）
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華盛頓郵報」27日報導，一心想構築邊牆的川普，曾指示助理採取極端措施，包括激進推動築牆合同及徵用私人土地，不理會環境法規，也不管發包程序和徵用問題，悍然下令「沒收土地」，以在明年大選前把牆蓋好。

據悉川普在討論築牆的會議中告訴這些官員：「不要擔心，我會赦免你們的罪。」

面對記者詢問，要求匿名的白宮官員宣稱，川普只是在開玩笑。

但川普總統28日否認他鼓勵有關官員趕在明年大選前，快馬加鞭地在美墨邊界完成幾百哩長的圍牆，而且他們如因此違犯任何法律，他會給予特赦

「華郵」引用參與這項計畫的現任和前政府官員的談話，表示他們向川普指出有些命令不合法，可是川普宣稱如果趕工築牆得違犯法律，他會給予特赦。

川普28日推文說：「亞馬遜的華盛頓郵報(遊說分子)又一個完全的假新聞，宣稱如我的助理違法築牆(正快速豎立)，我會給他們特赦。這只是華盛頓郵報為貶低和毀謗捏造的──假新聞！」

全長幾近2000哩的美墨邊界築牆，是川普重要的競選政見，以阻止非法移民源源不斷的湧進美國；批評者宣稱，築牆會造成分裂、耗費龐大和損害環境。

川普兩年來一直試圖促使國會撥出築牆經費卻毫無進展，府會激烈衝突還導致政府關閉。今年2月他宣布全國緊急狀態，以繞過國會挪用其他聯邦經費，並引發法律對抗。

國土安全部27日宣布，從聯邦急難管理局和海岸防衛隊等部會的經費，撥出2億7100萬元，用以從事邊界作業。

聲明中說，他們將用1億5500萬元在美墨邊界一帶設立臨時設施，用以舉行聽證，以加速處理申請庇護案件。這筆錢也將用來增加拘押移民的床位，以及支持國安部強迫申請庇護者在墨西哥等待申請程序完成的政策。

儘管遭遇強烈阻力，川普仍把築牆視為重要事項，並在競選群眾大會宣稱美墨邊界的葛蘭德河正興建「漂亮的大圍牆」，雖然國安部表示目前只清理樹叢準備動工。

海關與邊境保護局25日表示，自2017年以來它完成了大約60哩圍牆。這遠不及川普保證的500哩，而且這些圍牆大部分是汰換原有的邊牆。

川普華盛頓郵報特赦

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