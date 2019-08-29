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自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59聯合新聞網 綜合報導

克里斯汀暖心的舉動，被媒體爭相報導，眾人大讚他的善良與愛心。圖擷自臉書 Cour...
克里斯汀暖心的舉動，被媒體爭相報導，眾人大讚他的善良與愛心。圖擷自臉書 Courtney Coko Moore
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美國堪薩斯州的一間小學被人拍到令人暖心的一幕，八歲的自閉症學童康納（Connor Crites）在14日二年級學生開學日當天，因為太緊張而不敢走進校門，一度坐在角落哭泣。這時他的同學克里斯汀（Christian Moore）過來拉著他，手牽手的進校門。整個過程被拍下，感動眾多網友。

美國《ABC NEWS》報導，14日堪薩斯明尼哈（Minneha）小學開學，對患有自閉症的康納來說，開學日熱鬧的情景及聲響讓他焦慮緊張，也因此康納遲遲無法進校門，一度嚴重到在角落獨自哭泣。克里斯汀發現此事，牽著他的手帶他進去。康納事後受訪時表示，他很開心克里斯汀找到他，牽起他的手，讓他留下開心的眼淚。

克里斯汀的母親寇特妮（Courtney Moore）拍下整個過程，並分享到臉書。寇特妮表示她為她的孩子感到驕傲，她很榮幸可以養育一個如此有愛心及同理心的孩子。康納的母親阿普里爾（April Crites）也很感謝克里斯汀的善心，留言向克里斯汀道謝。

阿普里爾表示，她每天都在擔心康納在學校會因為與其他孩子不同而被霸凌，如果學校裡有更多像克里斯汀一樣的孩子，她就不需要擔心了。而這兩個孩子也因此變成摯友，寇特妮形容兩人有著「無法分開的聯結」。

自閉開學日愛心

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