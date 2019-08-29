旅美多年無證陸男移民局補資料 律師陪同仍被ICE逮捕

2019-08-29 12:43 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普針對無證移民執法愈演愈烈，在賓州生活多年的31歲華裔男子林先生因背負遞解令，27日根據要求前往移民局為新的身分申請補交材料，雖然有律師陪同，但仍當場被捕送至移民監獄，現面臨被遣返。

林先生被捕後，他的太太幾乎崩潰，28日致電美國亞裔社團聯合總會求助；她哭著說，丈夫於七、八年前從福建偷渡來美，之後申請政治庇護失敗，背負遞解令至今。

因為希望留在美國，上庭失敗後，林先生一直按照移民局的要求每年前往報到；後來認識林太太，兩人結婚生子，不到一年前兩人生下了一個孩子。

為養家餬口，林先生與太太在賓州開了一家外賣店，整日起早貪黑辛苦工作，與此同時又聘請律師繼續申請身分，期間一直保持定期去移民局報到。

但上個月林先生在移民局報到時，工作人員要求他再繳交護照，說是為了核實一些申請信息；27日林先生按照要求再次前往移民局，並送上護照，哪知卻被ICE當場逮捕。

林太太說，因為最近不停收到無證移民被捕的消息，所以當日丈夫要將護照送去移民局時，心裡便忐忑不安，後來諮詢了律師說沒事，並在當日由律師陪同前往，哪知這樣丈夫最後還是被帶走了。

林太太說，陪同一起去的律師也當場傻眼，只好安慰林太太先回家，隨後了解林先生當天就被轉移至新澤西的移民監獄，現在正在等候遞解。

亞總會會長陳善莊表示，背負遞解令者在當前的形勢下千萬不要貿然行動，哪怕是向移民局報到，也務必多方了解再履行。