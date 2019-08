15天越洋抵紐約 16歲瑞典環保小鬥士:川普要聽科學的

2019-08-29 11:59 世界日報 記者洪群超/紐約報導



16歲的瑞典環保小鬥士桑柏格(Greta Thunberg)乘坐掛著「團結在科學的一邊」(United Behind the Science)標語的零碳排放帆船,28日結束15天橫跨大西洋的航行,抵達紐約;上岸後被問到想就氣候變遷議題跟川普總統說什麼時,她答說:「我給他的訊息就是聽科學的吧,但他顯然沒這麼做。」

瑞典16歲的氣候活動家桑柏格,駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港。(Getty Images)

桑柏格以發起「為氣候罷課」活動,呼籲全球青少年每周五罷課一天、表達對氣候變遷、全球變暖議題的關注而聞名,今年被提名為諾貝爾和平獎候選人,並獲邀出席9月23日在紐約舉行的聯合國氣候峰會。

橫跨大西洋… 拒搭飛機 乘「零碳排放」帆船

為了減少「碳排放」的誓言,她拒絕乘坐飛機或遠洋遊輪,決定搭零碳排放帆船「瑪麗齊亞二號」(Malizia II),本月14日從英國出發,並於28日早上抵達紐約;她在布碌崙(布魯克林)康尼島完成入境手續後,下午4時,她搭乘的帆船在曼哈頓下城哈德遜河東岸的North Cove Yacht Harbor入港,完成此一歷經15天、橫跨大西洋的壯舉。

瑞典16歲的環保小鬥士桑柏格拿著麥克風格俏皮的表情。(美聯社)

我們迎接妳…上千青少年及支持者 聚集曼哈頓岸邊

聯合國派出由18艘帆船組成的船隊迎接她,象徵聯合國希望在2030年達成的17項永續發展目標;上千青少年及環保支持者一早在岸邊等候,高舉「我們的英雄」等標語,呼喊「海平面在上升,我們也不沉默」(Sea levels are rising, and so are we)等口號,歡迎這位年僅16歲便聞名全球的環保鬥士。來自全球上百家媒體前往採訪。

「要一名16歲的孩子不得不以橫渡大西洋才得以表達立場,是很荒謬的事。」上岸後的桑柏格向歡迎人群和全球媒體簡短致詞,再表示她對氣候變遷的擔憂和關注,「這是全球性的危機,是人類文明面對的最大危機,如果我們不團結一致行動起來,我們將會失敗。」

以青少年為主的大批支持者在碼頭歡迎桑柏格抵達。(記者洪群超/攝影)

誰陪同橫渡… 船長、父親、電影製作人

被問及想對不認同全球合作對抗氣候變遷的川普總統說什麼,她表示希望川普能「聽科學的」,僅管「他顯然沒這麼做」;她也表示,自己只著重在引起大眾對該議題的關注,不覺得跟川普談此議題有意義,「他的身邊很多人都無法說服他全球變暖的急迫性,我不覺得我能做到」。

桑柏格乘坐的帆船裝載太陽能板及水下渦輪發電,為零碳排放,由德國船長赫曼(Boris Hermann)、桑柏格父親、摩納哥王室成員卡西拉奇(Pierre Casiraghi)及電影製作人凱利(Grace Kelly)一路陪同她完成此次橫渡之旅。

瑞典16歲的環保小鬥士桑柏格乘坐的零碳排放帆船28日下午抵達紐約,她在船上向岸上大批歡迎的人群及上百來自全球的媒體揮手致意。(記者洪群超/攝影)

上岸後最想… 吃新鮮食物、好好洗個澡

她回顧船上的15天,表示比預想的困難小,也不感到暈船,「最懷念每天放空,眺望著美麗的海洋」,也因此更認識到保護地球的重要和緊迫;她也說,上岸後最想吃新鮮的食物,休息幾天,「先好好洗個澡」。

「我希望大眾能把注意力集中在氣候議題上,而不是我個人。」她說,「但這不是我能控制的,若能通過對我的關注度,來推動對氣候議題的關注,也是不錯的事」。

瑞典氣候活動家桑柏格。(美聯社)

桑柏格因對環保議題的關注而獲得眾多讚譽和榮譽,入選2019年「時代」雜誌百大人物等,但其作法也招來非議;此次航行中船艙內出現一次性塑料瓶裝水,引發對她言行不一的批評,她休學並號召全球中小學生以罷課來表達對氣候議題的關注,也廣被質疑。

桑柏格除了將參加聯合國氣候峰會外,還將在紐約參加多場氣候議題的示威、集會。

瑞典16歲的氣候活動家桑柏格,駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港。(美聯社)