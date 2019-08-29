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15天越洋抵紐約 16歲瑞典環保小鬥士：川普要聽科學的

2019-08-29 11:59世界日報 記者洪群超／紐約報導

16歲的瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）乘坐掛著「團結在科學的一邊」（United Behind the Science）標語的零碳排放帆船，28日結束15天橫跨大西洋的航行，抵達紐約；上岸後被問到想就氣候變遷議題跟川普總統說什麼時，她答說：「我給他的訊息就是聽科學的吧，但他顯然沒這麼做。」

瑞典16歲的氣候活動家桑柏格，駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港...
瑞典16歲的氣候活動家桑柏格，駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港。(Getty Images)
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桑柏格以發起「為氣候罷課」活動，呼籲全球青少年每周五罷課一天、表達對氣候變遷、全球變暖議題的關注而聞名，今年被提名為諾貝爾和平獎候選人，並獲邀出席9月23日在紐約舉行的聯合國氣候峰會。

橫跨大西洋… 拒搭飛機 乘「零碳排放」帆船

為了減少「碳排放」的誓言，她拒絕乘坐飛機或遠洋遊輪，決定搭零碳排放帆船「瑪麗齊亞二號」(Malizia II)，本月14日從英國出發，並於28日早上抵達紐約；她在布碌崙(布魯克林)康尼島完成入境手續後，下午4時，她搭乘的帆船在曼哈頓下城哈德遜河東岸的North Cove Yacht Harbor入港，完成此一歷經15天、橫跨大西洋的壯舉。

瑞典16歲的環保小鬥士桑柏格拿著麥克風格俏皮的表情。(美聯社)
瑞典16歲的環保小鬥士桑柏格拿著麥克風格俏皮的表情。(美聯社)
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我們迎接妳…上千青少年及支持者 聚集曼哈頓岸邊

聯合國派出由18艘帆船組成的船隊迎接她，象徵聯合國希望在2030年達成的17項永續發展目標；上千青少年及環保支持者一早在岸邊等候，高舉「我們的英雄」等標語，呼喊「海平面在上升，我們也不沉默」(Sea levels are rising, and so are we)等口號，歡迎這位年僅16歲便聞名全球的環保鬥士。來自全球上百家媒體前往採訪。

「要一名16歲的孩子不得不以橫渡大西洋才得以表達立場，是很荒謬的事。」上岸後的桑柏格向歡迎人群和全球媒體簡短致詞，再表示她對氣候變遷的擔憂和關注，「這是全球性的危機，是人類文明面對的最大危機，如果我們不團結一致行動起來，我們將會失敗。」

以青少年為主的大批支持者在碼頭歡迎桑柏格抵達。（記者洪群超／攝影）
以青少年為主的大批支持者在碼頭歡迎桑柏格抵達。（記者洪群超／攝影）
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誰陪同橫渡… 船長、父親、電影製作人

被問及想對不認同全球合作對抗氣候變遷的川普總統說什麼，她表示希望川普能「聽科學的」，僅管「他顯然沒這麼做」；她也表示，自己只著重在引起大眾對該議題的關注，不覺得跟川普談此議題有意義，「他的身邊很多人都無法說服他全球變暖的急迫性，我不覺得我能做到」。

桑柏格乘坐的帆船裝載太陽能板及水下渦輪發電，為零碳排放，由德國船長赫曼(Boris Hermann)、桑柏格父親、摩納哥王室成員卡西拉奇(Pierre Casiraghi)及電影製作人凱利(Grace Kelly)一路陪同她完成此次橫渡之旅。

瑞典16歲的環保小鬥士桑柏格乘坐的零碳排放帆船28日下午抵達紐約，她在船上向岸上...
瑞典16歲的環保小鬥士桑柏格乘坐的零碳排放帆船28日下午抵達紐約，她在船上向岸上大批歡迎的人群及上百來自全球的媒體揮手致意。（記者洪群超／攝影）
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上岸後最想… 吃新鮮食物、好好洗個澡

她回顧船上的15天，表示比預想的困難小，也不感到暈船，「最懷念每天放空，眺望著美麗的海洋」，也因此更認識到保護地球的重要和緊迫；她也說，上岸後最想吃新鮮的食物，休息幾天，「先好好洗個澡」。

「我希望大眾能把注意力集中在氣候議題上，而不是我個人。」她說，「但這不是我能控制的，若能通過對我的關注度，來推動對氣候議題的關注，也是不錯的事」。

瑞典氣候活動家桑柏格。(美聯社)
瑞典氣候活動家桑柏格。(美聯社)
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桑柏格因對環保議題的關注而獲得眾多讚譽和榮譽，入選2019年「時代」雜誌百大人物等，但其作法也招來非議；此次航行中船艙內出現一次性塑料瓶裝水，引發對她言行不一的批評，她休學並號召全球中小學生以罷課來表達對氣候議題的關注，也廣被質疑。

桑柏格除了將參加聯合國氣候峰會外，還將在紐約參加多場氣候議題的示威、集會。

瑞典16歲的氣候活動家桑柏格，駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港...
瑞典16歲的氣候活動家桑柏格，駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港。(美聯社)
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瑞典16歲的氣候活動家桑柏格，駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港...
瑞典16歲的氣候活動家桑柏格，駕著零碳排放帆船Malizia II號抵達哈德遜港。圖為她經過自由女神像前。(美聯社)
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碳排放氣候變遷紐約聯合國川普

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