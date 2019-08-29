章瑩穎家人返回中國 帶女兒回家心願落空

2019-08-29 11:53 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



章瑩穎案：遺體可能在垃圾掩埋場 歐新社 分享 facebook

香檳大學中國訪問女學者章瑩穎父母章榮高、葉麗鳳及弟弟章新陽三人，將搭乘29日班機從芝加哥返回中國，儘管該案司法審判已經告一段落，但二度為了尋找女兒訪美的章家人，想帶女兒回家的心願再次落空。

張家三口兩年前的六月，因女兒失蹤到美國，待了好幾個月卻無明顯進展後先返回中國，直到今年五月底再次抵達芝加哥參與女兒案件的司法庭審，章榮高當時剛下飛機沒多久曾接受本報訪問提到，「這次非常希望能夠帶女兒回家」，家人也全程參與了從六月初一直進行到7月18日的審判。

然而儘管檢方極力爭取對綁架殺害章瑩穎被告克里斯汀森(Brendt Christensen)求處死刑，但因12名陪審團無法達成一致協議，依法被告判處無保釋的終身監禁，且罪犯從頭到尾都未透露章的遺體所在地。

審判結束後，章家人才獲得來自檢方提供的信息指出，2017年6月9日罪犯殺害章瑩穎後，將其遺體被分別裝入三個垃圾袋，丟在克里斯汀森租住公寓外的垃圾箱。

聯邦、州和當地執法部門也分別對此信息做了查證，了解到當時垃圾箱中的物品被運送至伊州丹維爾(Danville)鄰近地區的一處私人垃圾掩埋場前，已至少進行了兩次壓縮處理，也因為壓縮程序，章瑩穎殘骸的體積可能變得極小，而這處垃圾掩埋場在2017年6月左右，使用的區域面積相當於半個足球場。

有鑑於此，要找到章遺骸的嘗試都很複雜且昂貴，這也意味著，找到她的可能性極低。