美國伊州娛樂大麻將合法 77萬犯罪紀錄可望撤銷

2019-08-29 11:54 世界日報 記者吳政儀╱芝加哥報導



美國庫克郡伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)27日表示，由於伊州娛樂用大麻即將合法，因此該檢察官辦公室將與科技公司Code for America合作，將數以萬計的大麻相關的認罪案件全數撤銷，全伊州估計約有77萬件大麻犯罪案可望因新法而撤銷紀錄。

福克斯說，儘管娛樂用大麻要明年才開始合法，但現在是法庭採取行動的時機，否則等大麻合法化後再行動，恐怕需耗費額外數月甚至數年時間，來處理或撤銷這些犯罪紀錄。

Code For America是舊金山一家非營利組織，之前曾協助加州許多郡府辨別已認罪的大麻案件，是否屬於新法實施後可撤除的犯罪項目，在舊金山地區，該公司協助約8000名大麻相關犯罪案件者，徹底清除了紀錄，讓這些人可以不再面臨找工作、租房時可能面臨的阻礙。

從明年1月1日開始施行的新法，允許21歲及以上州民，每人可合法持有30克大麻、5克濃縮大麻或含500毫克THC的大麻製品；非伊州居民則可合法擁有15克大麻，這項新法也規定持有30克以下大麻者，可以自動取消逮捕，同時州長也赦免了因持有30克以下大麻而入獄者。

福克斯辦公室表示，要清除大麻犯罪紀錄，首先必須是在庫克郡確認的定罪、逮捕、指控、監管或緩刑案件， 一旦當事人的犯罪紀錄被清除乾淨，該郡將以郵寄方式通知。

不過，如大麻犯罪還結合其他罪刑的話，則不具備自動清除資格。

庫克郡也公布的撤銷紀錄的處理順序，首先將從2013年1月1日的案件開始處理，然後逐漸進行到2020年1月1日，這段期間的案件，預計於2021年前清除，至於2000年1月1日到2012年12月31日的案件，則可望於2023年前完成清除，任何在2000年1月1日前的案件，估計2025年前可銷案。

Code for America的創始人帕爾卡(Jennifer Pahlka)表示，該組織運用讀取犯罪紀錄的軟件，來確定哪些案件有資格進行清除，完成後即向法院提交報告。