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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

任內美股漲幅不如歐巴馬？川普：這樣算才對！

2019-08-28 17:20經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

上周末在法國舉行三天的七大工業國（G7）峰會剛落幕，美國總統川普就再次推文對美國股市表現自吹自擂。為展示他主政下的美股漲幅並未比前任總統歐巴馬來得小，他甚至對計算方式有意見。CNN評論指出，這有為了射門得分而移動球門之嫌。

川普26日推文說：「我的股市漲幅應該從選舉日2016年11月9日的隔天算起，市場在我勝選後，且因為我選勝，而一飛沖天。要是我對手贏的話，股市會崩跌！」

CNN Business網站評論指出，這顯示兩點：一，川普仍執著於用美股表現強弱當作個人民意調查；二，川普仍對擊敗歐巴馬念念不忘。他光是在返國前的記者會上，就至少16度提及歐巴馬。

但川普這則推文有三個問題很可議。一，若當年勝選的是他的對手（希拉蕊‧柯林頓），美股究竟會不會「崩跌」，沒人知道。技術上而言，崩跌意味股價跌20%。

第二個問題是，歷任美國總統通常會避免自攬股市上漲功勞，以免股市下跌時必須承擔罪過，顯然這位美國總統不甩這套。再者，股市榮枯不代表全民財富興衰，畢竟僅約半數美國家庭持有股票。

三，川普不喜歡輸的感覺，而贏家只有一個。CNN評論認為，這正是川普為什麼「移動球門」，好讓他的股市漲幅顯得比前任者更勝一籌。

實際計算可知，若美股漲幅從就職日算起，算到第一任過了兩年半為止，那麼川普的股市漲幅不到30%，不如歐巴馬執政頭645天美股上漲46%的表現。而且，老布希總統和柯林頓上任初期的美股表現也很強。

但川普認為，應該從選後次日算起，才更能彰顯他的勝選帶旺美股。若是這麼算，則美股從他勝選以來已大漲33%，輕鬆超越歐巴馬的23.5%。

然而，CNN評論指出，別忘了兩人入主白宮時接手的經濟情況大不相同。歐巴馬接下的是遭金融海嘯蹂躪的經濟，而川普上台時美國經濟和就業已恢復成長，並且漸入佳境。

美國總統川普認為，自從他2016年勝選以來美股漲勢凌厲，漲幅明顯超越前任總統歐巴...
美國總統川普認為，自從他2016年勝選以來美股漲勢凌厲，漲幅明顯超越前任總統歐巴馬。路透
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