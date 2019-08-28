反彈強烈 大學理事會取消SAT「逆境分數」

2019-08-28 14:44 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



大學理事會(College Board)原本研議中，將學生家庭社經背景條件納入SAT成績評估的「逆境分數」(adversity score)措施，由於近幾個月來面對來自教育界以及學生家長的強烈反彈，已經決定取消。

正式名稱為「整體劣勢程度」(Overall Disadvantage Level)的設計，原本用意在於反映學生出身社區與學校的社會經濟條件，這項透過15項指標計算而得的分數，將成為大學理事會「環境背景儀表板」(Environmental Context Dashboard)的重點，與SAT分數一起提供給大學院校招生部門做為參考。

在1分至100分的範圍之內，如果得分超過50，學生就會被認為出生環境屬於「逆境」，分數低於50則屬於來自優渥環境的「順境」。

華爾街日報在今年5月刊登有關「逆境分數」的詳細內容之後，要求廢除這項新措施的輿論聲浪就開始蔓延。

根據媒體報導，大學理事會未來將透過範圍更廣的數據指標，評估學生的社會經濟背景，這項更新方案的名稱為「景觀評估計畫」(Landscape)，雖然學生的各種背景也都包括在內，但不會再像「逆境分數」一樣列出某個分數。

大學招收學生時將種族、家庭階級列入評估，向來是備受爭議的話題。包括哈佛大學(Harvard University)在內的許多大學院校都表示，確保學校由多元化的學生組成，是學校的教育使命之一。不過，亞裔學生對哈佛大學提出聯合訴訟，指控校方用較高標準看待申請入學的亞裔學生，如此作法明顯存有種族歧視。

大學理事會主席科爾曼(David Coleman)在聲明中指出：「我們聆聽了各方的寶貴建言，景觀評估計畫因此得以變得更好，也更透明化。」

科爾曼表示：「景觀評估計畫可以讓招生主管得到更加趨於一致的學生背景資料，因此在入學審核的考慮過程當中，可以更加公平地考慮是否招收學生，不管這名學生住在什麼地方，或者來自什麼學校。」