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電子菸致嚴重肺病 美國維州確診3例

2019-08-28 12:26世界日報 記者張筠／維州報導

上周伊利諾州出現全美首例因電子菸(vaping)導致死亡的案例，近日維州衛生廳也確診至少三例因電子菸引起的嚴重肺病，美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)的最新報告顯示，全美已有22個州確診共近200人因吸電子菸而患呼吸道疾病，此數字近幾年持續增長。

美國疾病控制和預防中心表示全美22個州中，共有193名青少年因吸電子菸而患有嚴重...
美國疾病控制和預防中心表示全美22個州中，共有193名青少年因吸電子菸而患有嚴重肺病。(Aacs.org)
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伊利諾州23日確診全美首個電子菸致死的病例，而後全國各州的衛生健康組織紛紛提高對電子菸的關注；美國疾病控制和預防中心隨即發布報告，表示全美22個州中，共有193名青少年因吸電子菸而患有嚴重肺病，維州衛生廳確認至少有三人來自維州。

官員表示，電子菸引起的呼吸道疾病症狀包括咳嗽、呼吸短促或呼吸疲勞無力，另一些患者也可能會有輕度或中毒的胃腸疾病，出現嘔吐或腹瀉等症狀，此類症狀都有可能在幾天或幾周內迅速惡化，任何有吸電子菸經歷的民眾若出現上述症狀應盡快就醫檢查。

美國疾病控制和預防中心的報告也指出，電子菸引起的肺病逐漸呈現年輕化趨勢，全美2017-2018年的高中菸民增長38.3%，其中使用電子菸者增加150萬，二手電子菸的影響範圍也不斷擴大，六個州內就有至少50人患有與電子菸及類似產品的相關疾病。

電子菸患者

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