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去年2400萬遊客訪華府 連9年創紀錄

2019-08-28 12:28世界日報 記者張筠／華盛頓報導

華盛頓特區旅遊局(Destination DC)27日發布最新遊客統計報告，數據顯示華府去年遊客數量高達近2400萬人，連續九年創紀錄，但海外遊客明顯減少，報告指出主要因素是美中關係緊張導致中國遊客大量減少。

華盛頓特區旅遊局27日發布最新遊客統計報告，數據顯示華府去年遊客數量高達近240...
華盛頓特區旅遊局27日發布最新遊客統計報告，數據顯示華府去年遊客數量高達近2400萬人，連續九年創紀錄，但海外遊客明顯減少，主因是美中關係緊張導致中國遊客大量減少。（取自旅遊局官網）
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報告表示，2018年共有2380萬人到華盛頓特區旅遊，比前年增長100萬人，遊客給華盛頓特區帶來的消費達78億元，創造8.51億元稅收及7萬6000多份工作崗位。

華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)表示，華府遊客從2011年的1790萬人連年增長，至今達到2380萬人，未來將創設更多旅遊景點，並激活小商業的發展，吸引更多遊客。

然而數據也顯示，此2380萬名遊客中有將近2200萬人是美國國內遊客，另外的200萬人來自海外，但比前年減少了5%，報告指出，到華府遊玩的中國遊客在過去一年減少了25%，2018年僅有22萬6000人，儘管這部分中國遊客待得時間更長，但仍無法補足遊客減少帶來的經濟落差。

報告分析，中國遊客在全美的海外遊客中占比最大，由於近日美中關係緊張，貿易戰的挫折也明顯影響美國旅遊業發展，因此華府的海外遊客明顯減少；數據顯示，海外遊客數量共占華府遊客的8%，但他們帶來的經濟消費在華府遊客總消費中的比例達27%。

華盛頓特區旅遊局27日發布最新遊客統計報告，數據顯示華府去年遊客數量高達近240...
華盛頓特區旅遊局27日發布最新遊客統計報告，數據顯示華府去年遊客數量高達近2400萬人，連續九年創紀錄，但海外遊客明顯減少，主因是美中關係緊張導致中國遊客大量減少。（取自旅遊局官網）
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華府華盛頓美中關係

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