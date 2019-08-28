川普維州民調新低 州議會恐變天

2019-08-28 12:29 世界日報 記者 世界日報 記者 許惠敏 ／維州報導



維州最新出爐的政治民調顯示，此州選民對川普總統支持度掉入新低，由於今年11月5日州議會140席將全面改選，對共和黨候選人恐非好消息。

維州州議會是美國第一個民選立法機關，圖為今年7月慶祝400周年。(記者許惠敏／攝影) 分享 facebook

隆諾克學院於8月中旬所做的民調抽樣詢問及齡選民，川普總統的施政滿意度只有27%，比今年2月的民調下降11%。

維吉尼亞州隨著移民增加，人口版圖改變，逐漸從傳統紅州轉為搖擺州，川普上任前後的施政和作風，對維州共和黨選情有負面效應，已在過去兩年半的幾次選舉獲得證明。2016年的總統大選，柯林頓以49.8%支持率超越川普的44.4%，兩黨支持落差比2016年的3.9%進一步拉大。

同年的國會眾議員改選，維州共11席，民主黨搶回一席，目前是7比4，共和黨仍領先，維州兩席國會參議員和州長，從2014年則全是民主黨天下。

州議會兩院仍是共和黨掌控局面，但此局勢可能在今年選舉變天。參議會共40席，目前共和黨只領先民主黨一席(20比19)；2017年改選的州眾院100席，從原先66-34大幅領先局面，選後變成51-49。

「維州參議員若於今天改選，你會把票投給何黨候選人?」，民調顯示，36%支持民主黨，31%支持共和黨；州眾議員改選方面，有38%表示支持民主黨候選人，30%會投共和黨。

隆諾克大學「政策和意見研究所」所長哈里·威爾遜(Harry Wilson)表示，「(從民調)所看到的和近來的政治走向，我認為維州已有向民主黨傾斜發展的趨勢。」他也說，共和黨人對此可能不高興，但這就是維州過去十年來的發展趨勢。

新民調結果是維州共和黨的警示燈，但保守派仍堅持原有路線，上個月，維州共和黨領袖們邀請川普出席英國在北美第一個殖民地詹姆士鎮(Jamestown)400周年紀念活動，民主黨只有副州長參加，州議會非裔黨團則杯葛此活動。維州是美國民主的起源地，對全美非裔則是黑奴黑暗史頁的起點，在英國人抵達後一個多月，第一個黑奴於1619年8月24日抵達維州漢普頓市。