親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

攜防彈衣入境 密州一名大陸留學生註銷美簽遭遣返

2019-08-28 12:30世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

一名就讀密西根州某知名大學大四的中國留學生，在從中國返回密州底特律國際機場時，疑因攜帶防彈背心，遭海關請進「小黑屋」詳查，儘管這名中國留學生入關時誠實申報帶了防彈背心，但海關執法人員仍拒絕讓他入境，並註銷其美國簽證，隨後將他原機遣返。

CBP官員檢查旅客行李情形。 (CBP)
CBP官員檢查旅客行李情形。 (CBP)
分享

根據指出，這名中國留學生抵達底特律機場排隊準備入關時，被隨機選上進行二次安檢，他當時曾主動申報行李攜帶了一件防彈背心，但海關人員獲知後，立即對他進行全面搜查，該名學生說，包括他的隨身電腦、手機等電子產品，全部遭到海關開機檢查，隨後並將這些電子產品扣留。

該名學生表示，他相信這些東西已經送到美國反恐組織進行檢查，學生說，他不認為自己有任何違法行為，攜帶防彈背心是要自己使用，也沒有任何惡意企圖，被拒絕入境覺得很無辜。

這名學生在攻讀學位同時，也在為密州一所大學校友聯繫中心進行資料整理，他說，不清楚是否電腦上的校友聯繫名單，被誤認為不當資料，在他返回北京後，因為這些電腦資料必須透過手機傳送二次驗證碼才能登錄，但他的手機也被沒收，因此這些資料已經完全無法使用。

另方面根據本報了解，該名學生在密州擁有持槍證，是否因此遭質疑防彈衣用途無法獲得海關確認。

根據海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)官網指出，攜帶輕型的防彈背心(soft armor vest)入境沒有限制，但高性能的重型防彈衣則不在可攜帶入境的物品名單內。

律師王志東說，一般旅客因為各種原因遭海關拒絕入境時，海關都會對其提供兩種選擇，那就是「先入關進移民監獄待審」，或「直接接受遣返」，由於很多人不清楚自己進入監獄後，究竟要等待多久才能開庭審理，也不知道多久才會釋放，所以大多數旅客在遭拒入境後，會選擇原機遣返。

王志東表示，由於這名學生的美國簽證已經被取消，儘管未明確禁止他重新申請美國簽證，但恐怕短期內要再拿到美簽的困難度很高。

在密西根工作的一名年輕華裔女性Ruth27日則告訴本報，她上周才從上海回到底特律，在機場入關時，發現排隊入關時間比以前要多兩倍，已經出入境多次的她，從來沒有遇過任何海關盤查，沒想到這次也被叫進「小黑屋」問話，等了一個多小時後，發現只是她的入境訊息於電腦系統未做更新，就讓她順利入關。

不過，在小黑屋等待時，她聽到另一名向海關表示「來美國看老婆」的中國男子，因在入境資料中寫著「在美國沒有親友」，隨即遭海關認定說謊後遣返中國。

海關底特律機場

相關新聞

美國婦受困化糞池三天 女兒探視才救出

2019-08-28 12:21

川普維州民調新低 州議會恐變天

2019-08-28 12:29

去年2400萬遊客訪華府 連9年創紀錄

2019-08-28 12:28

電子菸致嚴重肺病 美國維州確診3例

2019-08-28 12:26

打擊非法移民錯了嗎？美國「ICE大掃蕩」違憲爭議

2019-08-28 08:30

傳川普主張射核彈毀颶風 氣象專家打臉「會更糟」

2019-08-27 20:24

華府通勤塞車時間 全美第3長

2019-08-27 15:44

美接連發生槍擊血案後 FBI攻擊線報量增7成

2019-08-27 15:26

甘迺迪家族新星出頭 麻省掀新老交戰

2019-08-27 14:56

氣候不利戶外運動 運動員易受傷

2019-08-27 14:52

影／核彈炸颱風？最強「沙皇炸彈」威力都微不足道

2019-08-27 14:24

台裔美總統參選人楊安澤 為何倡議全民基本收入

2019-08-27 12:27

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10

美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

2019-08-27 18:26

妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19

紐時分析／川普只能二選一：與中國一戰或經濟成長

2019-08-27 16:13

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

影／梅蘭妮亞無視川普 獻吻杜魯多？網友：豁出去了

2019-08-27 15:03

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

大陸消費者為什麼突然大啖這金色油？原來也跟川普有關

2019-08-27 15:11

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

傳川普主張射核彈毀颶風 氣象專家打臉「會更糟」

2019-08-27 20:24

她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

川普再稱美中高層密集通話 中方否認

2019-08-27 14:12

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

不只越南！為避關稅 美企也放眼這個東南亞國家

2019-08-27 16:39

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

影／核彈炸颱風？最強「沙皇炸彈」威力都微不足道

2019-08-27 14:24

朴槿惠閨密翻版！文在寅愛將耍特權 高中女兒掛名頂尖論文

2019-08-27 15:56

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

這家日本化學供應商若持續受阻 韓晶片業麻煩就大了

2019-08-27 15:07

海底火山現浮石伐 澳洲大堡礁福音

2019-08-27 14:54

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

不畏貿易逆風 上半年美企對陸投資額成長

2019-08-27 19:12

G7救火踢鐵板 巴西拒收2,000萬美元金援

2019-08-27 18:39

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

態度反覆 川普：這就是我談判的方式

2019-08-27 14:05

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

爽吻帥總理！「#梅蘭妮亞愛杜魯多」網路瘋傳

2019-08-27 15:11

挪威主權基金 喊加碼美股

2019-08-28 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top