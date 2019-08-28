攜防彈衣入境 密州一名大陸留學生註銷美簽遭遣返

2019-08-28 12:30 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



一名就讀密西根州某知名大學大四的中國留學生，在從中國返回密州底特律國際機場時，疑因攜帶防彈背心，遭海關請進「小黑屋」詳查，儘管這名中國留學生入關時誠實申報帶了防彈背心，但海關執法人員仍拒絕讓他入境，並註銷其美國簽證，隨後將他原機遣返。

CBP官員檢查旅客行李情形。 (CBP) 分享 facebook

根據指出，這名中國留學生抵達底特律機場排隊準備入關時，被隨機選上進行二次安檢，他當時曾主動申報行李攜帶了一件防彈背心，但海關人員獲知後，立即對他進行全面搜查，該名學生說，包括他的隨身電腦、手機等電子產品，全部遭到海關開機檢查，隨後並將這些電子產品扣留。

該名學生表示，他相信這些東西已經送到美國反恐組織進行檢查，學生說，他不認為自己有任何違法行為，攜帶防彈背心是要自己使用，也沒有任何惡意企圖，被拒絕入境覺得很無辜。

這名學生在攻讀學位同時，也在為密州一所大學校友聯繫中心進行資料整理，他說，不清楚是否電腦上的校友聯繫名單，被誤認為不當資料，在他返回北京後，因為這些電腦資料必須透過手機傳送二次驗證碼才能登錄，但他的手機也被沒收，因此這些資料已經完全無法使用。

另方面根據本報了解，該名學生在密州擁有持槍證，是否因此遭質疑防彈衣用途無法獲得海關確認。

根據海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)官網指出，攜帶輕型的防彈背心(soft armor vest)入境沒有限制，但高性能的重型防彈衣則不在可攜帶入境的物品名單內。

律師王志東說，一般旅客因為各種原因遭海關拒絕入境時，海關都會對其提供兩種選擇，那就是「先入關進移民監獄待審」，或「直接接受遣返」，由於很多人不清楚自己進入監獄後，究竟要等待多久才能開庭審理，也不知道多久才會釋放，所以大多數旅客在遭拒入境後，會選擇原機遣返。

王志東表示，由於這名學生的美國簽證已經被取消，儘管未明確禁止他重新申請美國簽證，但恐怕短期內要再拿到美簽的困難度很高。

在密西根工作的一名年輕華裔女性Ruth27日則告訴本報，她上周才從上海回到底特律，在機場入關時，發現排隊入關時間比以前要多兩倍，已經出入境多次的她，從來沒有遇過任何海關盤查，沒想到這次也被叫進「小黑屋」問話，等了一個多小時後，發現只是她的入境訊息於電腦系統未做更新，就讓她順利入關。

不過，在小黑屋等待時，她聽到另一名向海關表示「來美國看老婆」的中國男子，因在入境資料中寫著「在美國沒有親友」，隨即遭海關認定說謊後遣返中國。