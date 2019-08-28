美國婦受困化糞池三天 女兒探視才救出

2019-08-28 12:21 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 臉書 分享 facebook

施工的安全警示十分重要，如果沒有標示清楚，便會讓經過的人身陷危險。美國近日便發生一起女子受困化糞池三天的離奇事件，推測原因便是因為該地正在進行化糞池開挖工程而導致女子不慎跌入。

根據《New York Post》報導，這位不想公開自己身份的女子來自俄勒岡州，獨居在鄉間。某天她不慎跌入住家附近的化糞池中，直到三天後女兒找到她才脫困。「她的家人沒有她的消息好幾天了，決定開車到她的住處檢查」，消防隊長理查德安德森（Richard Anderson）說當女兒發現自己的母親在化糞池後，連忙打電話向消防隊求救。

安德森表示當他們到現場時，發現該女子在地下3英尺（約1公尺）處，並躺在污水中，但神智還算清醒。「我們可以在化糞池看到她，可以和她溝通」，安德森說好在這名女子足夠清醒，消防隊員得以利用D環和背帶等一些救援工具將她營救出來，前後花了半個小時。

所幸這名女子並無明顯受傷，但仍由一架直升機將她送往當地一家醫院接受檢查，確認是否因長時間接觸污水和在化糞池中缺氧，而有潛在感染的危險。至於該名女子究竟是如何跌落，仍待調查。安德森表示：「事發現場確實有化糞池的工程，現場挖了一個洞直通化糞池，婦人應該是失足意外摔下去」，但他也補充說明有人跌進去的事情卻極為罕見。他大呼：「我沒有辦法想像在我的職業生涯中還會再碰上一次這種事情。」