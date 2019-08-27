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華府通勤塞車時間 全美第3長

2019-08-27 15:44世界日報 記者張筠／華盛頓報導

德州農工大學交通學院(Texas A&M University Transportation Institute)公布2019年「城市交通報告」(Urban Mobility Report)，華盛頓特區民眾平均每年通勤塞車102小時，全美第三，每輛車平均每年因此浪費38加侖的汽油，並多花1840元的保養費。

報告顯示，華盛頓特區在「全美城市的塞車排行榜」每年比紐約多十小時，該數字從1982年的36小時連年增長，至今已超過30多年前的三倍；全美最堵城市排名前二的為加州的洛杉磯和舊金山，年平均塞車119和103小時。

報告指出，塞車增加華府居民的通勤開銷，每輛車一年因塞車而浪費38加侖汽油，全美排名第二，塞車損耗汽車零件，華府民眾每年平均需多花1840元保養汽車，全美排名第三。該報告指出，2017年全美因塞車造成的多餘開銷達166億元，預計2025年將達到200億元。

該報告也統計華府最塞車的時段，周一至周四下午4至5時是晚高峰最嚴重的時段，而周五晚高峰提前，一般在下午3時左右；最令人頭疼的早高峰時段為周一至周四的上午7至8時。

國家廣播公司新聞網(NBC News)交通評論員科斯托勒(Tom Costello)指出，加劇華府堵車情況的主要因素是Uber和Lyft等網約車的盛行，此類網約車的初衷是為鼓勵民眾拼車，以減少道路車輛，然而民眾卻因此「變懶」，以網約車取代大眾交通工具，反而讓華府的車流量增加了7%；科斯托勒表示，改善道路無法真正解決問題，「改變民眾的通勤習慣才是根本之道」。

塞車華府華盛頓

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