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影／梅蘭妮亞無視川普、獻吻杜魯多？網：豁出去了

2019-08-27 15:03聯合報 記者張君堯╱即時報導

法國主辦的七大工業國集團（G7）峰會26日正式落幕，每年峰會結束必拍的大合照今年出現一大亮點。現場媒體捕捉到美國第一夫人梅蘭妮亞和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）互動熱絡，一張看起來像兩人要接吻的照片引發網友熱議。

法國G7峰會結束後，各國領袖帶著自己的伴侶進行例行的大合照，這時記者捕捉到梅蘭妮亞左手牽著川普，頭轉向右與杜魯多貼臉問候，現場媒體捕捉到梅蘭妮亞雙眼微瞇、嘴角微微上揚靠向杜魯多的畫面，看起來相當陶醉。

這個瞬間被外國網友注意到，照片在社群媒體上瘋傳，網友表示杜魯多果然高顏值，更戲稱「梅蘭妮亞準備豁出去了」（Melania is ready to risk it all），「內心或許正在盤算怎麼逃到加拿大」。

不過完整影片顯示，當時梅蘭妮亞和杜魯多只是禮貌性的親吻臉頰打招呼，互動只發生在一瞬間，並非照片上那樣的表現親密。

有網友則挖出第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）在2年前一場國際會議上，也深情款款的看著杜魯多。甚至川普自己也曾被拍到，用相同的目光注視著杜魯多，網友總結笑稱：「整個美國第一家庭都抵擋不了杜魯多的魅力。」

美國第一夫人梅蘭妮亞和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）互動熱絡，...
美國第一夫人梅蘭妮亞和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）互動熱絡，一張看起來像兩人要接吻的照片引發網友熱議。路透
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川普自己也曾被拍到用相同的目光注視著杜魯多。Canada Observer
川普自己也曾被拍到用相同的目光注視著杜魯多。Canada Observer
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第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）在2年前一場國際會議上也曾深情款款的看...
第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）在2年前一場國際會議上也曾深情款款的看著杜魯多。路透
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