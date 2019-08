影/梅蘭妮亞無視川普、獻吻杜魯多?網:豁出去了

2019-08-27 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



法國主辦的七大工業國集團(G7)峰會26日正式落幕,每年峰會結束必拍的大合照今年出現一大亮點。現場媒體捕捉到美國第一夫人梅蘭妮亞和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)互動熱絡,一張看起來像兩人要接吻的照片引發網友熱議。

法國G7峰會結束後,各國領袖帶著自己的伴侶進行例行的大合照,這時記者捕捉到梅蘭妮亞左手牽著川普,頭轉向右與杜魯多貼臉問候,現場媒體捕捉到梅蘭妮亞雙眼微瞇、嘴角微微上揚靠向杜魯多的畫面,看起來相當陶醉。

這個瞬間被外國網友注意到,照片在社群媒體上瘋傳,網友表示杜魯多果然高顏值,更戲稱「梅蘭妮亞準備豁出去了」(Melania is ready to risk it all),「內心或許正在盤算怎麼逃到加拿大」。

不過完整影片顯示,當時梅蘭妮亞和杜魯多只是禮貌性的親吻臉頰打招呼,互動只發生在一瞬間,並非照片上那樣的表現親密。