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甘迺迪家族新星出頭 麻省掀新老交戰

2019-08-27 14:56台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國政治世家的最新強棒甘迺迪三世或出馬參選2020的參議員選舉，可能強碰黨內老牌...
美國政治世家的最新強棒甘迺迪三世或出馬參選2020的參議員選舉，可能強碰黨內老牌強棒馬基。(photo by Wikimedia)
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美國傳奇政治世家甘迺迪家族中，39歲議員甘迺迪三世約瑟夫傳出正考慮參選2020年麻省參議員，可能會引起民主黨內部世代版圖更迭！麻省參議員聲望地位優於一般州，原本的參議員是本屆角逐總統大位的黑馬沃倫，以及老牌參議員馬基。雖然馬基過往從政表現不差，但擁有年輕世代力挺的甘迺迪三世來勢洶洶，也代表著民主黨的未來核心，麻省勢必成一級戰區。

民主黨未來希望

根據《紐約日報》報導，目前現職為麻省第四選區眾議員的甘迺迪三世日前透露出想參選參議員的風聲，甘迺迪三世是民主黨新生代的強棒之一，除了從政履歷完整，他更是得益於出身，他是政治世家甘迺迪家族的一員，該家族最知名的包含已故前總統約翰．甘迺迪、已故前司法部長RFK羅伯特．甘迺迪等人，尚未走上政壇，就獲得選民關注。

在走上政壇路後，甘迺迪三世被視為民主黨最強吸粉機器，本次他的參選風聲被支持者口中放大，直到25日他選擇前去登記2020年參選，不過他27日出面的回覆卻有點矯情，他說：「還在考慮中。」

世代交替時機成熟？

針對甘迺迪三世出馬後，民主黨為了穩固重要的麻省選情，肯定不會扯他後腿，但目前麻省參議員是有望代表民主黨出征總統大位的沃倫，以及40多年深耕麻省的老牌戰將馬基，犧牲誰對民主黨來說「手心手背都是肉」，目前最佳劇本是沃倫擊敗桑德斯與拜登，出馬參戰總統，把麻省參議員位置讓給甘迺迪三世，攜手馬基打出新老聯手，這組搭檔預期也能穩固票源勝選。

最糟的情況則是民主黨提前迎來世代交替，據《英國廣播公司》報導，73歲的馬基一直是麻省最受歡迎的老將，但部分年輕派認為，麻省也該是時候迎來改變，而眾人心中的最佳選項就是新生代的甘迺迪三世，依照馬基近期高調表態要參選來看，黨團不太可能介入這2人之中勸退，如果這次世代交替沒做好，民主黨得明白最大對手還是外面虎視眈眈的共和黨，而非麻省三強搶二席。

此外，目前甘迺迪三世的職位是眾議員，雖然美國憲法規定的參議員與眾議員職權並未有高低之分，但透過議員代表人數就知道，一州只有2席的參議員威望比較大，這也是多數眾議員要往黨核心爬，都得通過該州的參議員選舉。其實馬基的位置在民主黨計畫中，世代交接必然是給麻省出身的甘迺迪三世，問題只是：時候真的到了嗎？

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甘迺迪民主黨

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