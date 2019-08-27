氣候不利戶外運動 運動員易受傷

2019-08-27 14:52 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



氣候變遷讓戶外運動變得更危險？每年都有學生運動員熱衰竭的新聞，中暑可能讓運動員受傷甚至致死，最新報導指出這類風險還有機會提高。過去曾有許多美式足球員中暑死亡，而近年各項運動賽事因應調整，也有許多延期或取消的情形，連美國職棒大聯盟也不能倖免。

流不出汗會中暑

根據《CNN》報導，氣象中心分析美國239個測站，發現有198個城市在過去40年裡，歷經過高達攝氏32.2度的氣溫，過去4年是美國1895年來最熱的時期。在某些南方城市，離夏天已遠也有極度燥熱天候，如邁阿密過去5年就平均有160.6天過熱。

人體未必能妥善應對這些燥熱，因為人體的冷卻機制「流汗」，在濕度極高時無法蒸發，身體也就不能成功降溫，甚至還可能會有呼吸困難。在既危險又燥熱的天氣從事戶外運動，可能導致熱衰竭跟中暑。現在有許多運動大會因為高溫而取消，包括去年7月的「紐約鐵人三項」；以及美國網球公開賽史上頭一次，實施新政策幫男網選手應對紐約37.7度高溫。

1995年起，有64位美式足球員死於中暑，其中90%在練習時出事；近年類似的事故是減少了，對於如何在高溫、高濕度中適當訓練，教練、球員及相關職員都有受相關教育。應鼓勵教練遵循國家運動員訓練師協會的建議，限縮運動員在熱天下練習的風險，包括保持手臂濕潤、鼓勵休息及留意熱傷害疾病警訊等。

棒球賽被迫取消

根據《棒球反思》報導，2019年7月是史上最熱的月份。雖然有球迷假設在市內打球能避免球員中暑，但大部分的棒球比賽仍是在室外舉行，而將室外球賽改成室內的成本也令人望之卻步。在MLB大聯盟全30座主球場中，也只有7座球場有可伸縮式屋頂，第一座是1989年藍鳥隊的羅傑斯中心。

就算小聯盟也沒對氣候變遷免疫，2018年因為洪水威脅，賓州的數場比賽被迫取消，科學家預言如果氣候變遷持續，棒球界未來會有更多延期或取消賽事發生。對MLB大聯盟來說，這類問題並不容易解決，比起經常因高溫而延期比賽，縮短賽季也是個潛在方案。

【更多精采內容，詳見 】