影／核彈炸颱風？最強「沙皇炸彈」威力都微不足道

2019-08-27 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國新聞網站《Axios》爆料，美國總統川普多次建議用核彈轟炸颶風，阻其登陸致災。報導出爐後川普否認並怒嗆是「假新聞」。專家表示，先不提引爆核彈造成的嚴重環境影響，就連人類最強大的核武「沙皇炸彈」，對颶風來說都是微不足道。

《Axios》報導，美國總統川普遭不具名的官員爆料，在某次聽取颶風簡報時建議用核彈炸颶風，說「颶風在非洲外海成形，橫跨大西洋，可以朝颶風眼丟個核彈，破壞它，何不這麼做？」據悉，這不是川普第一次提出類似建議，早在2017年，川普就曾這樣問過氣象官員。報導出爐後，川普否認曾這樣說並斥責《Axios》的報導「荒謬可笑」，是「假新聞」。

事實上，以核彈驚人的破壞力去瓦解風眼能量的想法其實並非新穎，早在1959年，就由一位名叫瑞德(Jack W. Reed) 的美國空軍氣象學家就提出過這個構想。他建議用潛水艇載核武到風眼，然後在水面引爆將熱空氣推出，好讓冷空氣流入風眼，降低颶風威力。