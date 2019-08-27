親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

賣場變戰場！人潮擠爆 Costco上海店開業半天緊急關門

影／核彈炸颱風？最強「沙皇炸彈」威力都微不足道

2019-08-27 14:24聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國新聞網站《Axios》爆料，美國總統川普多次建議用核彈轟炸颶風，阻其登陸致災。報導出爐後川普否認並怒嗆是「假新聞」。專家表示，先不提引爆核彈造成的嚴重環境影響，就連人類最強大的核武「沙皇炸彈」，對颶風來說都是微不足道。

《Axios》報導，美國總統川普遭不具名的官員爆料，在某次聽取颶風簡報時建議用核彈炸颶風，說「颶風在非洲外海成形，橫跨大西洋，可以朝颶風眼丟個核彈，破壞它，何不這麼做？」據悉，這不是川普第一次提出類似建議，早在2017年，川普就曾這樣問過氣象官員。報導出爐後，川普否認曾這樣說並斥責《Axios》的報導「荒謬可笑」，是「假新聞」。

事實上，以核彈驚人的破壞力去瓦解風眼能量的想法其實並非新穎，早在1959年，就由一位名叫瑞德(Jack W. Reed) 的美國空軍氣象學家就提出過這個構想。他建議用潛水艇載核武到風眼，然後在水面引爆將熱空氣推出，好讓冷空氣流入風眼，降低颶風威力。

但專家破解這異想天開的方法指出，先不提核爆對環境造成嚴重影響和破壞，颶風平均20分鐘釋放的能量就可抵一顆大型原子彈，就算用上人類手上最強大的「沙皇炸彈」，也得一次用上238顆，才能剛好抵抗颶風在一天之內釋放出的能量，但下場會是連帶摧毀人類文明。

就連人類史上最強大的核彈「沙皇炸彈」，也得用上238枚才夠抵掉颶風一天釋出的能量...
就連人類史上最強大的核彈「沙皇炸彈」，也得用上238枚才夠抵掉颶風一天釋出的能量。The Nuclear Weapon Archive
分享

颶風川普炸彈

相關新聞

爽吻帥總理！#梅蘭妮亞愛杜魯多 網路瘋傳

2019-08-27 15:11

影／梅蘭妮亞無視川普、獻吻杜魯多？網：豁出去了

2019-08-27 15:03

甘迺迪家族新星出頭 麻省掀新老交戰

2019-08-27 14:56

氣候不利戶外運動 運動員易受傷

2019-08-27 14:52

台裔美總統參選人楊安澤 為何倡議全民基本收入

2019-08-27 12:27

美參議員要政府退休基金 避免投資支持中國軍方的陸企

2019-08-27 09:15

時代雜誌「全球最棒100去處」 華府兩地點上榜

2019-08-27 02:04

川普駁斥用核彈阻止颶風報導 怒稱荒謬假新聞

2019-08-26 21:16

川普批未阻芬太尼入美 中嗆：問題在美方

2019-08-26 17:48

川普又發高論！何不派美軍用核彈炸颶風？

2019-08-26 15:19

迪士尼傳奇人物 溫明娜、趙永濤獲獎

2019-08-26 13:19

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

2019-08-26 15:26

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

2019-08-27 10:00

老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05

IKEA要蓋「買得起」的住宅 繳房貸後還有錢好好生活

2019-08-26 18:02

美可能取消對陸增加關稅？川普：任何事都可能發生

2019-08-26 20:33

小護士王妃開飛機辣照發布 泰王室網站一度當機

2019-08-26 21:34

貿易戰發言髮夾彎？川普冷答：抱歉那是我談判的方式

2019-08-27 10:46

川普說法又變：美中很快會認真磋商

2019-08-27 00:28

美方壓力浮現 陸改打游擊戰？

2019-08-26 23:41

高科技員工不再當乖乖牌！ 抗議谷歌「蜻蜓計畫」反對中國審查

2019-08-27 05:12

川普又發高論！何不派美軍用核彈炸颶風？

2019-08-26 15:19

川普要美企撤出 陸外交部酸：美股下挫就是回應

2019-08-26 16:45

憂亞馬遜大火引發抵制潮 巴西自家企業群起抗議

2019-08-26 19:43

美中願重啟談判 美股應聲大漲

2019-08-26 23:34

美企在陸投資 大到撤不了

2019-08-26 23:39

撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13

今年第一起 富士山攻頂遭落石擊中一俄羅斯女子不治

2019-08-26 22:41

妙齡正妹全身長滿密集紅疹 原因竟是熬夜惹的禍

2019-08-26 21:01

時代雜誌「全球最棒100去處」 華府兩地點上榜

2019-08-27 02:04

美股早盤躍漲300點 美中貿易再現曙光

2019-08-26 22:04

美中貿易現曙光？川普：高層官員多次通話

2019-08-27 00:13

美股道瓊指數大漲270點 川普稱美中貿易談判前景樂觀

2019-08-27 06:52

川普突然轉性？與梅克爾有說有笑 沒對伊朗發怒

2019-08-26 22:55

G7落幕挺港 強調中英聯合聲明存在

2019-08-27 05:06

意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49

伊朗外長現身G7被罵翻 總統羅哈尼表態力挺

2019-08-26 19:41

關切中越南海爭端 美國防部發聲明批陸

2019-08-27 04:21

預期貿易談判重現 美股反彈

2019-08-27 05:05

馬路人孔蓋莫名冒泡 下水道挖出150公斤抹布團

2019-08-27 13:36

為貿戰籌銀彈？傳中國進出口銀行擬發行1320億永續債券

2019-08-26 17:42

婚前一個月遇車禍 他在女友告別式獻上婚戒感動眾人

2019-08-26 18:12

G7金援亞馬遜滅火 巴西總統質疑背後意圖

2019-08-27 08:41

川普批未阻芬太尼入美 中嗆：問題在美方

2019-08-26 17:48

川習羅生門 投資人當心

2019-08-26 23:35

美中貿易戰效應 人民幣跌破7.15

2019-08-26 23:40

G7最後一天 川普又變好好先生

2019-08-26 23:43

劉鶴才說願與美磋商 人民日報又喊不得不打

2019-08-27 11:26

【重磅快評】從印尼遷都加里曼丹，認真思考台北的問題

2019-08-27 10:46

全球央行 被狂人打敗了

2019-08-27 00:48

川普稱將與中國達成貿易協議 兩度稱北京主動通話和解

2019-08-27 06:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top