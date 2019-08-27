台股ADR除日月光外全漲 台積電漲近1%

2019-08-27 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一除日月光外全漲，台積電漲近1%，跟進費半上漲。

台積電ADR高出台北股價的溢價拉大為4.4%。費城半導體指數漲0.9%。

美股周一反彈，因美國總統川普表示預期將與中國達成貿易協議，暗示這兩個世界最大經濟體間的緊張局勢有可能緩和，緩解投資人疑慮。

道瓊工業指數上漲269.93點，漲幅1.05%，至25,898.83點；標普500指數上漲31.27點或1.10%，報2,878.38點；那斯達克指數上漲101.97點或1.32%，漲至7,853.74點。

台灣加權股價指數昨天大跌183.54點，收10,354.57點。台積電跌2.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.17 -1.15 68.40 -1.79

友達 AUO 7.69 +2.94 7.65 +0.53

中華電 CHT 106.76 +0.68 107.00 -0.23

台積電 TSM 259.53 +0.95 248.50 +4.44

聯電 UMC 12.81 +0.49 13.00 -1.49

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博