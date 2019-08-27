時代雜誌「全球最棒100去處」 華府兩地點上榜

2019-08-27 02:04 世界日報 記者 世界日報 記者 許惠敏 ／華盛頓報導



Newseum內由「自由論壇」 (Freedom Forum)設立的罹難新聞記者紀念牆。(記者許惠敏／攝影) 分享 facebook 新聞博物館內的每日頭版新聞牆。(記者張加／攝影) 分享 facebook

《時代雜誌》(Time)上周公布「2019年世界最棒100去處」(Worlds Greatest Places 2019)。華府有兩處入選，不是白宮，也不是華盛頓紀念碑，一旅店、一博物館，兩處都和川普總統沾上點關係。

不同於過去旅遊雜誌以風光或地標顯著性評選，時代雜誌著重文化獨特性和旅人體驗，依「最棒參觀經驗」、「最棒住宿體驗」、「最棒飲食體驗」，甄選出的如列茲登士頓40幾里的攬勝步道、如日本銀座四月剛開的無印良品旅店，如去年十月建成啟用的高雄衛武營音樂廳。

獲得時代雜誌青睬、以「最棒住宿體驗」入選的華府旅店，相當新，是去年九月才開幕的華府伊頓(Eaton DC)。

「華府伊頓」位於華府西北區國際旅店林立的K街與12街交會處，距離反川示威者最愛的白宮、川普大酒店，只有10分鐘腳程。

「華府伊頓」是香港鷹君集團逸東酒店在美首家旅店投資，由鷹君第三代的羅寶璘買下大樓翻建，並打破傳統酒店模式。標榜「全球首間社運酒店」，伊頓旅店自我定位為社會創新事業者的同夥人，它鼓勵創意、支持自由派社運並關注種族、人權及性別議題。

這家擁有209個不同型態房間的旅店，內設廣播室、咖啡廳、屋頂酒吧和有機菜園、瑜伽與靜坐禪室，邀請藝術家輪流免費入住並推出藝展；八層樓建築還設有1萬平方英尺的會議廳、50個座位的影院和可容納370人的共同工作室。

刻意讓各國旅客多了解多元社區文化歷史，館內的展示或活動也明顯看出「反川」立場。耶魯大學學士、南加大電影碩士畢業的羅寶璘去年接受世界旅遊雜誌Conde Nast Traveler專訪時說，「伊頓」是她個人價值觀的延伸，「它自會吸引一些住客認為在此消費能對改變作出貢獻」、「是伊頓的客人，你就是藝術和行動主義者的贊助者。」她說。

川普入主白宮前後，「假新聞」、「假資訊」充斥網路，衝擊民主制度，而總統與媒體針鋒相對程度，更是美國歷史前所未見。這凸顯華府新聞博物館獲選「世界最棒100去處」的獨特意義。

高舉新聞自由的Newseum是全球唯一的新聞博物館，位於白宮與國會之間的憲法大道，這棟六層樓玻璃帷幕大樓全館採開放式建築，外牆刻著憲法第一修正條款的言論自由，騎樓上的「新聞牆」每日更新，是選自全球各大報的每日頭版。

館藏以「新聞焦點」為主，包括德國以外最大的柏林圍牆混凝土牆板、美國水門案醜聞旅館房門、九一一紐約世貿大樓北塔頂樓的扭曲天線殘骸、九一一發生次日的全球報紙頭版，可看性相當高。

新聞博物館由獨立非營利機構「自由論壇」 (Freedom Forum)籌資興建。「自由論壇」於1991年在華府展開運作，堅信言論自由是民主的基石，建館後，憲法第一修正條款成為該展館核心，闢有新聞自由的專門展廳，還闢一面兩層樓高的罹難新聞記者紀念牆，讓民眾緬懷兩千多名為追求真相而喪失生命的新聞工作者。

時代雜誌此專案的編輯特別提醒讀者，把握機會造訪新聞博物館，因為該館入不敷出，已被約翰霍普金斯大學買下，在今年12月31日封館。

九一一事件次日的全球各大報頭版頭條新聞牆。九一一恐怖驚爆事件在新聞博物館有完整記錄。(記者許惠敏／攝影) 分享 facebook 華府伊頓不同一般旅店，廣播電台是它的獨特亮點之一，該電台鼓吹自由派思潮，圖是正在製播中的關注美國原住民生存權的節目Red Power Hour。(DC Eaton 網站) 分享 facebook