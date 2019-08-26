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美國研究：上班塞車時間與經濟有關 因為...

2019-08-26 19:15經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

一份報告顯示，美國交通壅塞的情況隨著經濟改善而惡化，車輛每天平均通勤時間約增加12分鐘，換算成一年則相當於增加54小時，大致等於18場棒球賽或連續追5季電視節目的時間。

德州農工大學（Texas A&M University）運輸研究所的研究顯示，過去幾年美國經濟穩健發展，導致上下班時段交通壅塞的情況持續惡化。在美國多數城市中，愈多人上班代表尖峰時間的車流量愈高，「經濟與交通壅塞的關聯就跟地心引力一樣可靠」。

根據報告，美國從1980年代到2005年的交通壅塞情況日益惡化，直到2008年經濟衰退，這個現象才短暫舒緩。這項報告調查了開車通勤族卡在車陣中的時間（以小時計），發現2009年起塞車時間增加了26%，大致等於每年額外增加1小時。

為估算交通壅塞時間，研究團隊比較了交通尖峰與離峰時間的車輛平均時速。團隊的資深研究工程人員艾瑟爾表示，愈來愈多通勤族不只與其他通勤族共用道路，也與為滿足消費需求增加而載貨的貨車共用道路。

報告指出，交通壅塞每年掠奪了美國人約880萬小時的時間，也使33億加侖（約124.9億公升）的汽油遭到浪費，推估每年因此喪失的生產力及燃料成本總和高達1,660億美元，經季節調整後平均每位通勤族的成本增加1,010美元，幾乎是1982年的兩倍。

報告認為，交通壅塞是大都市常見的現象。美國超大都會區每逢上下班時段必塞車的比例高得嚇人，在加州特別明顯，因為美國前五大城市就有三座位於加州，塞車情況可想而知。而加州這幾年的經濟發展特別活躍，成長速度自2012年起就超越全國。報告也發現，美國中型城市的上班塞車時間正快速增加。

位於加州的洛杉磯是全美交通壅塞最嚴重的城市，當地通勤族2017年貢獻了119小時在塞車中，平均每個工作天塞車近半小時。舊金山則排名第二，平均每天塞車時間約為24分鐘。華盛頓排行第三，塞車時間大致與舊金山相同。紐約和加州聖荷西分別位居第四和第五，每天平均塞車時間是21分鐘和19分鐘。

儘管上班塞車的問題嚴重，迄今少有證據顯示美國人不開車，改搭其他交通工具上班。2017年堅持開車上班的美國人比例高達75%，與前幾年大致相同。

報告顯示，美國交通壅塞的情況隨著經濟改善而惡化，每天的平均車輛通勤時間約增加12...
報告顯示，美國交通壅塞的情況隨著經濟改善而惡化，每天的平均車輛通勤時間約增加12分鐘。歐新社
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