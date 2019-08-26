川普批未阻芬太尼入美 中嗆：問題在美方

2019-08-26 17:48 世界日報 中國新聞組／北京26日電



據美國之音引述路透報導說，聯邦快遞公司、聯合包裹服務公司和美國郵政局表示，在美國總統川普下令快遞公司拒絕遞送從中國來的強力止痛藥芬太尼的包裹後，他們已經在努力阻止販運者使用他們的服務。

芬太尼的威力是海洛因的50倍，是美國歷史上最致命的毒品危機的罪魁禍首。

美中貿易戰的最新衝擊使美國股市下跌，聯邦快遞、UPS和亞馬遜的股價分別下跌了至少3%。

UPS說，「我們與所有執法和監管機構密切合作，監測違禁物質。」UPS的競爭對手聯邦快遞在一份聲明中說，該公司「已經採取了廣泛的安全措施，以防止將我們的網絡用於非法目的。」

報導說，像UPS和聯邦快遞這樣的私人快遞公司對包裹進行電子追，這使得一些毒販望而卻步，他們轉而利用了美國郵政局追系統的漏洞。

美國財政部說：「最常見的分銷媒介是通過美國郵政服務」。專家和官員說，販毒者的目標是美國的入境口岸和國際郵件中心，由於人員短缺和其他限制，包裹和車輛只能受到有限的檢查。

對美方稱中國未遵守承諾阻止向美國出售芬太尼，中國國家禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進日前表示，美方這一說法完全不符合事實，中方對此完全不能接受。事實上，與美方對芬太尼類物質的管制措施相比，中國採取的管制措施更為嚴格。

對於美方指責，中國外交部發言人華春瑩也強調，中方向來言出必行，中國政府對芬太尼類物質實行整類列管，是參與全球毒品治理、維護世界安全穩定的重要體現。華春瑩也指出，美國芬太尼問題的根源不在中方，美方應更多從自身找原因解決問題。