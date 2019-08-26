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迪士尼傳奇人物 溫明娜、趙永濤獲獎

2019-08-26 13:19世界日報 編譯組／綜合報導

迪士尼公司執行長艾格（Robert Iger）23日在迪士尼D23博覽會（D23 Expo Disney）為2019年迪士尼傳奇人物（Disney Legends）頒發獎座，得獎者包括兩位華人。一是為「花木蘭」（Mulan）幕後配音的女星溫明娜（Ming-Na Wen），一是退休迪士尼幻想工程師（Disney Imagineer）趙永濤（Wing T. Chao）。他們都在米老鼠陪伴下留下水泥手印，趙永濤還特別簽下「趙」字。

這次入選的迪士尼傳奇人物最大咖是「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），愛搞笑的他自爆，年輕時第一次到迪士尼樂園就被逮到呼麻，其他的出名人物包括ABC電視台主播黛安索耶（Diane Sawyer）與羅賓羅伯茲（Robin Roberts）。

「瓶中精靈」克莉絲汀（Christina Aguilera）不但曾是米老鼠俱樂部一員，也為1998年的「花木蘭」唱主題曲。她說，獲頒迪士尼傳奇人物比葛萊美獎酷很多。她與溫明娜在會場重逢感到分外親切，溫明娜左手搭在克莉絲汀肩上合影。

55歲的溫明娜完成手印顯得十分開心，她表示感謝母親給她勇氣追求美國夢。目前在ABC電視台電視影集「神盾局特工」（Agents of S.H.I.E.L.D.）演出的溫明娜曼，將在迪士尼串流影集「曼達洛人」（The Mandalorian）軋一角。

75歲的趙永濤在四川成都出生，是最早期的「小留學生」。他兼具建築師與開發商專長，在迪士尼一幹37年。2009年從幻想工程部門退休，在職期間為巴黎香港迪士尼樂園的實現做出重大貢獻。

香港迪士尼主播巴黎

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