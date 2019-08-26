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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-26 06:45經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美中貿易戰達到鼎沸！美國總統川普難得說後悔跟中國打貿易戰了嗎？美股期指再跌1.4%，亞股今天開盤剉著等。以下是今天開盤前，最值得掌握的五件國際和大陸要聞：

●美股上周大跌，美股期指繼續跌

美國股市上周五應聲崩跌，道瓊指數大跌623點，跌幅2.4%，費城半導體指數更重挫4.4%。今天亞洲開盤，美股期指再跌1.4%，亞股今天開盤剉著等，在暑假最後一周勢必以震盪告終。

美國總統川普要求美國企業另尋替代中國大陸的出路，以因應中國對更多美國產品加徵關稅。他在推特發文說，「我們不需要中國，坦白說，少了他們情況會好很多」；「我們偉大的美國企業在此奉命，隨即開始尋求中國以外的替代選擇，包括遷返國內，回美國生產」。川普在盤後又進一步宣布現有和即將生效的關稅再加徵5個百分點。

川普這番話的殺傷力甚於北京對美750億美元商品加稅，標普500指數應聲大跌2.6%，創下今年第三大跌幅，道瓊工業指數跌2.4%，那斯達克綜合指數大跌3.3%，蘋果重挫4.6%。費城半導體指數大跌4.4%，台積電ADR下挫2.8%，超微、輝達和美光跌幅也都超過4%。

●川普對升高貿易戰悔不當初？

川普昨天出席七大工業國家（G7）峰會時，對於升高美中貿易戰「另有想法」（has had second thoughts）的談話，一度被媒體解讀成川普對提高關稅稅率有些「遺憾」，展現出對貿易戰的猶疑態度；但白宮隨即澄清，強調川普遺憾的是：沒把稅率提得更高。

川普在G7峰會被記者問到，他在宣布提高對中國產品加徵的懲罰性關稅稅率後，是否曾對「升高貿易戰另有想法」時，他回答說：「是的，當然有，為什麼沒有？」，「我對每件事都會另有想法」。

●中國反應又如何？

人民日報評論：美方聲稱提高對陸關稅為中美經貿往來之路再添新堵。 人民日報署名鍾聲的評論文章稱，美方聲稱將提高對約5,500億美元中國輸美商品加徵關稅的稅率。這是以非理性的霸蠻亢奮，為當下已經荊棘載途的中美經貿往來之路再添新堵。環球時報總編胡錫進在推特上說，不管川普每一次如何做表態，中國都在認真地為中美貿易關係進一步惡化、甚至比目前壞很多的情境做準備。

香港對抗議運動首度動用水炮車

香港連續第十二個周末抗爭，一名警察在衝突中開槍，警方首次出動水炮車，並多次向抗議者施放催淚彈。新華社在「重溫鄧小平關於香港問題的重要講話」的時評中稱，「如果發生動亂，中央政府就要加以干預」，這是中央政府的權力，更是中央政府的責任。新華社說，近期香港發生的亂象已絕非一般的遊行示威活動，而是意在從根本上毀掉特別行政區憲制秩序的「顏色革命」。

●美日貿易談判，可望達成協議

川普和日本首相安倍晉三在G7宣布，日本與美國貿易談判達成原則性協議，東京在農產品方面做出一些讓步。安倍說，雙方預訂9月在聯合國開會期間簽署完整協議。東京同意降低對美國牛肉與豬肉的關稅，稅率將降到與跨太平洋夥伴協定（TPP）訂定的水準相當。據日媒報導，華府對日本車課的現行稅率不變，包括對小客車課2.5%進口稅、對卡車課25%，雙方將另外針對此議題繼續磋商。

川普在G7峰會被記者問到，是否曾對「升高貿易戰另有想法」時，他回答說：「是的，當...
川普在G7峰會被記者問到，是否曾對「升高貿易戰另有想法」時，他回答說：「是的，當然有，為什麼沒有？」，「我對每件事都會另有想法」。美聯社
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