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美國非法雇工超多 待遇差風險高

2019-08-25 17:34台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

圖說：美國的非法雇工只求溫飽，難以獲得健全的工作保障。（photo by Fli...
圖說：美國的非法雇工只求溫飽，難以獲得健全的工作保障。（photo by Flickr）
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美國黑工問題持續氾濫？綜觀整個美國，非法移民通常做勞力密集且低報酬的工作。近日川普政府突擊檢查雞肉加工廠，藉由裝秘錄器臥底破獲，起出680名非法移民雇工，展現一波處理黑工問題的決心。黑工因為不遵守法律規範，未必有最低薪資待遇外，保險跟休假等工作條件都可能遭壓榨，是許多國家都面臨的社會問題。

低薪黑工無保障

根據《NPR》報導，在承諾不洩漏餐廳名及本人名字後，「Lynn」答應談關於她雇用的拉丁裔黑工；就像全美成千上萬間餐廳一樣，她可不想吸引聯邦移民局關切。當被問到有多少餐廳會雇黑工時，Lynn斬釘截鐵，「100%！在這裡沒能力雇用本國工人。」

川普政府宣布要針對黑工發動突襲檢查。兩週前（7日）在密西西比州，移民與海關執法局集結了600名探員，突襲了7間雞肉加工廠，探員粗估有680名非法雇工，工作內容是肢解家禽、每小時挣11至12美元，都是些危險、殘忍、重複性高的工作。老問題來了：如果不是移民黑工，誰願意在美國做這類苦工？

在Lynn的餐廳煮飯雖不像工廠剁雞那麼辛苦，但她說就算如此也很難找到工人，Lynn說：「又沒付高薪。」她的洗碗工每小時賺11.5美元，廚師賺16美元，已經高於聯邦政府最低薪資了，但工人們沒有保險、休假跟醫療給付。

根據《紐約時報》報導，7日針對家禽工廠的突襲，是有臥底探員在腳踝裝密錄器破獲。根據機密線人透露，雇主承認有工人在兩個工作場地使用不同名字。很多工廠都有申報電子認證（E-Verify），但沒有幫那些非法雇工申報，電子認證是供社會保障局跟國土安全部查核假身份用的。

每個非法雇工可能判處3000美元罰鍰及6個月拘役。針對此案，美國司法部8日表示，「還在調查中，還並未交出起訴書。」還在商議針對雇主的處置，包括起訴書跟認罪協商等。

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移民薪資

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