美國警方查緝大麻擊斃華男 律師：警恐執法不當

2019-08-25 15:10 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／奇諾報導



美國警方當場擊斃一名可能涉案人員。圖擷自／奇諾大麻屋視頻 分享 facebook

美國奇諾警局近日公佈一則月前搜查大麻屋現場的7分鐘視頻，被警察開槍擊斃的王利西（Li Xi Wang，音譯）家屬向奇諾警局提告。代理死者家屬的律師鄧洪表示，警察公布的視頻只是片面之詞，他代表家屬已對警察片面發布視頻表示不滿，並要求警方提供20分鐘的原始錄像，同時計畫下周邀請專家討論。

鄧洪表示，王姓男子的家屬在兩周前要求警察公佈錄像，他也和警局工作人員交涉。依加州法律，用槍執法的警察都要配戴隨身攝像機以及有必要公佈錄像。但他們看到這段錄像感到非常驚訝，錄像中王姓男子躲在門後，警察看到門後藏匿的人，在沒有要求對方舉手前就先開槍了。

鄧洪和另一名律師看完錄像後，初步分析認為執法警察的行為完全不當。鑑於該案還在調查期間，他們希望能儘快拿到20分鐘的原始錄像，計畫下周邀請鑑識專家李昌鈺分析，邀請其他專家和證人進一步鑑定。

鄧洪表示，警方公佈的7分鐘錄像是將事件擴大化，雖然牽涉非法種植大麻，但加州自2016年通過大麻合法化後，民宅最多可種植六株大麻，即便非法種植或許構成輕罪，而警方的立場是將事件誇大。

另外警方申請搜查令時，都會被詢問搜查時間、為何要搜查等，並且在搜查前都會提前了解房主的背景，是否有犯罪紀錄等。而王姓男子沒有武器，鄧洪認為，警方即便搜查，也不應過度使用武力開槍出人命。他將聯合另一名專門處理警察暴力、警察開槍不當致命的訴訟律師，代表王姓家屬狀告奇諾警局。但目前該案還在調查階段。