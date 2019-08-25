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美國警方查緝非法大麻 當場擊斃一名華男

2019-08-25 13:55世界日報 記者王全秀子／奇諾報導

美國奇諾警局23日公布一段月前警方搜索非法大麻屋時，警方擊斃一名涉案人員的視頻。這段視頻由現場執法人員隨身佩帶的攝像機拍攝。一名警員在搜查過程中發現一名可疑男子躲在門後，開槍將他擊斃。經查證，喪命男子是49歲的芳塔那華裔居民王利西（Li Xi Wang，音譯）。

警方表示，這則視頻記錄了執法人員持搜查令去大麻屋及警察開槍的現場實況，依法警方必須公開這段視頻。但因為事件仍在調查中，所以，他們不會對案件發表任何評論。

警方公佈，因接到居民舉報，位於Rockrose街6800號街區的一處民宅可能涉嫌毒品種植和販運。警局在7月3日下午4時取得搜查令抵達現場。視頻顯示，警方首先敲門並至少三次表明身分，起初沒有人回應，正當警方準備強行進入時，一名53歲的中年女子打開門，並被警方帶到住所外面。

警方用英文詢問她是否會說英語，以及是否還有其他人在屋裡？該婦女沒有說話只是在搖頭。其中一名警員表示「我們不想傷害任何人」，但該女子也沒有回應。與此同時，站在住宅大門的警員不斷用西語和英文向屋內喊話，但一直無人應答。警方進屋搜索，發現一扇門後藏匿著一名可疑男子，警察喊話「讓我看到你的手」，可是話音未落另一名警員朝男子開槍。隨後，緊急救護人員抵達現場，後來該名中槍男子因腦部重創，家人決定拔管放棄治療。

警方公佈，53歲的中年女子因涉嫌種植大麻和盜竊被捕。警方還確定這對男女在芳塔那經營另一家大麻種植園，警察最終在現場查獲了近1500株大麻植物，3萬5000元現金和超過10萬5000元的贓物。但警方承認，他們在槍擊現場沒有找到任何武器。

奇諾警察局長Wes Simmons在視頻簡報中表示，這對各方來說都是悲劇性的，警局已向王氏家屬表示哀悼。當局沒有透露涉案女性與王某之間的關係。此案仍由奇諾警局、聖伯納汀諾縣警局和地區檢察官辦公室聯合調查。

美國警方當場擊斃一名可能涉案人員。圖擷自／奇諾大麻屋視頻
美國警方當場擊斃一名可能涉案人員。圖擷自／奇諾大麻屋視頻
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