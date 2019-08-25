世界名校竟有狼師性侵學生數十年！耶魯大學25年前就知情無作為

2019-08-25 13:55 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



從高中生到研究生都不放過，耶魯大學男教授同一臥室性侵男學生數十年。 美聯社 分享 facebook 美國耶魯大學最新公布的調查報告指出，該校精神病學教授尤金．雷蒙德（Eugene Redmond）在校工作44年期間，多次引誘男性學生到他位在加勒比海的聖基茨島（St. Kitts）研究基地、提供經濟和專業支援後，性侵這些男學生；耶魯大學最早在1994年接獲舉報，但並無積極作為，仍任令雷蒙德繼續施展魔手25年。

這份長達54頁的報告，揭發了耶魯大學校方管理階層疏失。雷蒙德1976年開始在耶魯大學醫學院附屬學院任職，2018年7月退休；調查報告指控他在耶魯期間，至少對五名學生性侵犯，還在1990年代初期進行了不必要的生殖器或直腸侵入性檢查。

康州前檢察官迪爾德麗．M．戴利（Deirdre M. Daly）發表的報告評論指出，雷蒙德犯下的不端性行為，至少還涉及其他八名大學生、近期的研究生和一名高中生。

這項調查報告在六個月內採訪了110名證人，其中包括38名在校生和校友，34名教授及行政人員，並審閱了數千份文件；調查發現，雷蒙德被指控涉嫌的性侵犯，都發生聖基茨島他要求與學生共享的同一間臥室內。

調查報告指出，「有證據顯示，雷蒙德精心挑選他濫權騷擾的實習生，通過一連串步驟取得受害者信任，並且創造出一個由他完全控制和孤立的保密環境。」

受害學生告訴調查人員，雷蒙德將他們與同齡學生隔離開來，找出他們的弱點，並提供經濟幫助和讓他們進入醫學院就讀。

報告指出，雖然沒有目擊證人，但這些指控都很可信。而且就算性侵事件陸續發生在幾十年之間，卻「驚人的相似」：雷蒙德以「馬上就會有其他研究人員要來」當藉口，要求男性實習生與他同用一個房間，還稱清理兩個房間比只清理一個房間貴很多。

一名試圖在1月份提出投訴的學生說，雷蒙德曾在事件發生後的冬天，主動送了他一張夾帶500元百老匯表演禮券的聖誕賀卡，該名學生認為這筆錢是「補償金」。

耶魯每日新聞（Yale Daily News）幾個月前率先報導雷蒙德涉嫌性侵時，雷蒙德曾否認指控，並聲稱這是「誹謗」。雷蒙德目前已被禁止進入耶魯大學校園、並被剝奪退休教員資格，但他並未遭到刑事指控，也拒絕接受校方調查採訪。

耶魯校方已承諾，將改變實習、夜間計畫和與紀律處分有關的規定內容；耶魯大學校長彼得．薩洛維（Peter Salovey）也發表道歉指出，「遭到受害者舉報的雷蒙德行徑，違背我們的大學教育使命，理當受到譴責和反對。雷蒙德的行徑未能在首次獲報後遭到制止，我代表耶魯大學深感抱歉。」

#MeToo運動發起至今，雷蒙德是最新一位被揭露涉嫌性侵的知名大學終身教職人員。其他常春藤聯盟學校的類似案件不久前還有好幾起；其中，哈佛大學7月份將一名被控有不當性接觸的著名經濟學家停職；達特茅斯學院前心理學教授性騷擾和性侵九名女性案，校方甫與原告達成1400萬元和解協議。 耶魯大學精神病學教授尤金．雷蒙德被控在校工作44年期間，多次引誘男學生到他位於加勒比海的聖基茨島研究室。 美聯社 分享 facebook