大嘴巴白登又語出驚人：若歐巴馬競選時遇刺會怎樣？

2019-08-25 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合24日電



美國前副總統白登。 美聯社 分享 facebook

正爭取美國民主黨總統候選人提名的前副總統白登講話經常「出包」，他23日在新罕布夏州造勢時，談到當今變幻莫測的政治環境，又口出驚人說：如果歐巴馬2008年競選總統時遇刺會怎樣？

白登在討論心理健康和學校槍擊事件時，提到自己的大學歲月，以及他的「政治英雄」：1968年相隔幾個星期先後遇刺的黑人民權領袖馬丁路德．金恩(Martin Luther King Jr.)和羅伯．甘迺迪(Robert F. Kennedy)；甘迺迪當時正競選總統。

白登說：「我唸大四時他們雙雙遭到槍殺。如果歐巴馬篤定獲得提名後遭到刺殺會怎樣？美國會怎樣？」

白登接著談到1970年反越戰運動風起雲湧時，肯特州立大學發生的槍擊事件，誤稱國民兵槍殺的人數，宣稱「有40多個孩子中槍」；事實上，在這個事件中有四個學生喪生，九人受傷。

76歲的白登口無遮攔出了名，而且經常講錯話；三天前他在愛阿華州也誤稱，甘迺迪和金恩是在1970年底遭槍殺。

白登競選組織原來想利用歐巴馬2008年宣布挑選白登當副手搭檔競選屆滿11周年，強調兩人的夥伴關係，藉著歐巴馬的崇高聲望拉抬白登的氣勢；白登22日也推文提到此事，未料他又出令人錯愕之語。

他23日還有一些談話很不得體，他指出他的妻子也是老師，而他如不支持老師，「我就只能自己一個人睡。」

談到對富人取消一些減稅時，他說：「我發現有些有錢人跟窮人一樣愛國。」

「紐約時報」報導，白登提到金恩和甘迺迪遇刺，是想強調1960和1970年代的社會動盪，激發他的政治意識和決定參政；白登1972年才29歲就競選聯邦參議員，並順利當選。

白登23日也宣稱，他幾十年前曾因支持女權，被指為同性戀；他也加強攻擊川普總統，指責川普「愈來愈瘋狂」。

他說：「他正感受經濟瀕臨衰退的壓力，讓他很受不了。他與中國的貿易戰正在他眼前爆炸。我覺得這會使他更加抓瞎。」

白登夫人19日在新罕布夏州幫丈夫助選時說，民主黨人應在初選踴躍投票推出能擊敗川普總統的人，即使他們並不完全同意白登的政策立場。