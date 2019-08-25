控槍最嚴！美國紐約州「紅旗法案」生效

2019-08-25 12:35 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ╱紐約報導



紐約州長葛謨。美聯社 分享 facebook 美國紐約州「紅旗法案」(Red Flag Bill)24日起生效，加入最嚴控槍行列；即日起，親屬家人、學校教師等，即可提交申請，要求法院下令剝奪對有潛在傷害自己或對他人有安全威脅者的持槍權，並可派執法者上門沒收其已所有的槍枝。

隨著俄州岱頓市(Dayton)和德州艾爾巴索市(El Paso)連發兩場大規模槍擊案，旨在更嚴格控槍的「紅旗法案」在全美再成討論熱點；此法在聯邦層級仍爭議重重，但全美包括紐約州、加州等17個州和華府都已陸續通過各自旨在限制有濫殺傾向的危險人士持槍的「紅旗法案」。

紐約州的「紅旗法案」在今年2月由州長葛謨(Andrew Cuomo)簽字，民主黨籍的國會眾議長波洛西(Nancy Pelosi)當時也出席簽法儀式。

該法24日正式生效，使紐約州成為全美槍枝管控最嚴格的州，最具進步意義的是成為首個州賦予了學校教師及行政人員權力，可在發覺可疑人士有製造校園濫射案的苗頭時，即可向法庭提交申請，要求對有潛在危險的人士進行審查。

根據此法，任何親屬、家人、學校教師和行政人員及警察、地區檢察官等，在合理懷疑有人可能會傷害自己或對他人帶來安全威脅時，可向所在區的州高等法院提交申請和相應證據；法庭將必須在一天內就申請進行裁定，若發覺舉報的苗頭屬實，即可發布臨時「極端風險保護令」，防止此人購買或持有槍枝，並能派執法人員上門沒收其已有的任何槍枝。禁令並可在之後舉行聽證，決定是否延期。

葛謨表示，在聯邦不作為的情況下，紐約州為拯救生命先行一步，並督促國會兩黨迅速通過全國性的「紅旗法案」。