川普推文澄清：自稱「被揀選之人」是開玩笑！

2019-08-25 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普24日推文說，他21日自稱「被上帝揀選之人」，僅是開玩笑，不是認真的。美聯社 分享 facebook 川普24日發出推文說，日前他在談及與中國大陸貿易戰時，自稱「被上帝揀選之人」（the chosen one），是在開玩笑，不是認真的。

川普24日在法國比亞里茨參加七大工業國高峰會，他發出兩則推文澄清指出，21日的一場記者會中，當他望著天空且開玩笑自稱「被揀選之人」時，他不知道媒體後來會宣稱他有「彌賽亞情節」。

川普說：「記者們都知道我在開玩笑，我是在嘲諷，就好玩。」他說他當時一邊笑著，一邊抬眼向上且環顧四周，而許多在旁記者也都在笑，「他們知道真實狀況。」「然而當我看到報導，CNN、MSNBC和其他幾個假新聞媒體，把此事當作正經新聞報導，且說我自以為是彌賽亞。再沒有信任了！」

彌賽亞意指受上帝指派來拯救世人的救世主，不少英美媒體在川普自稱「被揀選之人」後，批評他狂妄自大，甚至還有觀察家質疑他的精神狀況。

衛報報導，23日晚間就有記者針對此事問川普，他那句「被揀選之人」是什麼意思，當時川普看來惱怒，且說：「你知道我到底是什麼意思。那是嘲諷。那是開玩笑。」