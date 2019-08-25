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影／直擊！雷電劈中PGA巡迴賽球場樹木 6人受傷

2019-08-25 10:54聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國職業高爾夫巡迴錦標賽24日在喬治亞州亞特蘭大進行聯邦快遞杯第3輪比賽，途中卻...
美國職業高爾夫巡迴錦標賽24日在喬治亞州亞特蘭大進行聯邦快遞杯第3輪比賽，途中卻發生閃電直擊球場內的樹木，造成6人受傷，轉播的體育台和在場民眾均拍下當時的瞬間畫面。畫面翻攝：YouTube/CBS Evening News
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美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship）24日在喬治亞州亞特蘭大進行聯邦快遞杯（FedEx Cup）第3輪比賽，途中卻發生閃電直擊球場內的樹木，造成6人受傷，賽事則因天候因素順延到隔天早上再進行。

《CNN》報導，當時暴風雨籠罩東湖高爾夫俱樂部（East Lake Golf Club），6名傷者分別是5名男子及1名少女。有民眾將拍攝到雷擊瞬間影像放上推特，攝影記者則拍到數人躺在草坪上，接受救護人員的治療，隨後被送上救護車

主辦單位表示，因當天下午出現暴風雨，賽事在湯瑪斯（Justin Thomas）與科普卡（Brooks Koepka）打完第5洞後就暫停。除在計分板掛出警告啟事，也敦促在場球迷跟觀眾趕快離開球場去躲雨。

約30分鐘後，雙重閃電就擊中球場，一次雷擊打中維護區附近，另外一次雷擊則命中第16洞附近的樹木，飛濺的斷木碎片造成在樹下躲雨的6人受傷。6人都有意識和呼吸，5人被救護車送往當地醫院進行進一步治療，據信沒有生命危險。另外1人當場接受治療就離去。

面對記者提問30分鐘是否足夠民眾撤離時，PGA規則部門副總裁羅素（Mark Russell）坦承他自己也不知道，但強調已經盡力而為。

觀眾受傷，救護人員現場救援。美聯社
觀眾受傷，救護人員現場救援。美聯社
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救護車攝影

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