川普對中國的最激烈手段：封鎖中國進入美國市場

2019-08-24 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰急速升溫，雙方均宣布報復性關稅措施，美國總統川普更「命令」美企撤出中國，並將中國國家主席習近平稱為「敵人」。對於外界質疑川普欲採取一些激烈手段的法源依據，分析師指出，川普確實有法律賦予的權力。

川也在推特發文表示：「那些對總統權力、中國等相關法律沒有頭緒的假新聞記者，請試著查查1977年的國際緊急經濟權力法，就這樣！」

花旗集團的「美國最極端的潛在報復：封鎖中國進入美國（金融）市場」報告也指出，川普有權引用1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），宣布國家進入緊急狀態。一旦宣布緊急狀態，這項法律會授予川普廣泛的權力，能阻止個別公司或甚至整個經濟產業活動。

美國前總統卡特曾在1979年伊朗人質危機時動用這項法案，凍結伊朗在美國的金融資產。花旗集團經濟學家羅哈斯（Cesar Rojas）表示，川普可以對中國持有或購買的股票、國債和其他金融資產課稅。

報告還指出，川普也可能透過環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，封鎖中國銀行的美元交易。不遵守對中國限制的任何金融機構，美國也能實施制裁。