冬季多雨 加州山火20年來最少

2019-08-24 17:02 世界日報 編譯組／灣區23日電



2018年北加布特縣發生加州史上最大的「坎普大火」，燒死86人；2017年灣區的「酒鄉大火」，也燒毀超過6000棟房子。但今年的情況截然不同，因為由年初至現在，加州沒有發生大型山火，更幸運的是，今年至今加州所有野火焚地只6萬5360英畝，不但與過去兩年沒法相比，更是自1998年以來山火最少的一年。

當然，今年的野火季節還有兩個月，而且氣象局也對未來兩周發出高溫警報，因此未來兩個月可能會發生大型野火，改變今年至今很少野火的情況。

但年初至今全加州野火焚燒面積只有6.5萬英畝確實是一個特別的現象，因為2018年同期全加州的野火焚燒面積達109.6萬英畝，因此今年的焚燒面積比去年減少了94%；而且過去十年，加州每年同期的平均焚燒面積是38.7萬英畝，因此今年的焚燒面積減少了83%。

今年為什麼會如此幸運？專家說有兩個原因，一是剛過去的冬季，加州出現連場大氣河暴雨，以至於今年4月1日時山上積雪達到正常程度161%，太浩湖的滑雪場開放到7月4日，被雪覆蓋的地方不可能發生野火。

降雨多，使樹木和叢林含水量增加，較不容易發生火警。22日北加沙士達縣瑞定市(Redding)附近發生一起600英畝的野火，火勢一度蔓延很快，但到了23日上午，火勢已受到控制；火勢容易受到控制，主要原因是樹木和叢林含水量比去年同期增加了20%。

另一原因是，今夏的溫度相對較低，不像過去兩年夏天那樣高溫，容易發生野火。