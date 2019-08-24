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投資移民欺詐案 公司地址是假的？

2019-08-24 17:02世界日報 記者劉先進／屋崙報導

聯邦檢察官辦公室以刑事串謀和電匯詐騙罪名起訴70歲的屋崙商人韓德森（Thomas Henderson），42歲的屋崙前居民李伊（Cooper Lee），和來自中國的胡克興（Kexing Hu，音譯）。三人涉嫌2011到2017年間進行EB-5投資移民欺詐，騙取200多名亞洲投資人（主要來自中國）1億1000萬元，將資金挪用購買物業等，並未辦理投資移民，也沒創造承諾的2000個就業機會。胡克興在逃，其他兩人被抓，韓德森10月將出庭，其在屋崙市中心的物業也被法庭接管出售。

根據指控，韓德森利用其公司San Francisco Regional Center LLC（簡稱SFRC）進行投資移民欺詐。公司辦公室位於屋崙論壇大樓（Tribune Tower）888房間。大樓一名女保安拒絕記者入內，並表示，大樓內沒有該公司辦公室和任何有關EB-5投資移民的業務。

韓德森是SFRC創始人和執行總裁。公司官網首頁置頂廣告說：「居住，學習，享受。安全投資，幫助您的家庭踏上美國公民之路。」官網顯示，公司除在屋崙有辦公點，還分別在中國廣州、上海，以及越南西貢有辦公室。但奇怪的是，除上海辦公室，其他都未留下聯繫電話，只有電郵。

網站說，公司贏得口碑和信譽，也贏得投資者的信任。其EB-5投資是一個可靠的模型，使公司成為加州領導者，也是北加州唯一成功完成EB-5項目的區域中心。共同投資企業集中在高就業行業，確保穩定的增長和持續的利潤。作為可靠性的證據，公司提供：獨立的經濟分析和報告，與財富500強企業簽訂合同，檔案專家也符合移民局的要求。

在介紹韓德森時，網頁發出讚美之辭，聲稱韓德森擁有柏克萊加大工商管理學士，曾在海軍服役六年，生涯中創造超10億營業收入，創辦進出口海鮮公司Avalon Bay Foods，Inc，利用在韓國，日本，新加坡，馬來西亞，泰國，印尼的海外合資企業開展業務。在房地產，國際貿易，金融服務，進出口，零售分銷，銷售和行銷方面擁有深厚背景。

記者走進論壇大樓表明身分後，門口負責登記的一名非裔女性保安，神色很是緊張。她表示，聽說過韓德森捲入移民欺詐，但強調大樓內沒有韓德森所擁有公司SFRC的辦公室，樓內也沒有任何有關投資移民的業務，不允許外人入內，她兩次要求記者離開。

韓德森公司的新聞，停止更新四年多，最近一次是2014年12月19日。照片中的他和社區領袖、合夥人站在一起，意氣風發，號稱要「在西屋崙這片食品沙漠打造大型超市」，但超市從未開業，他有可能永遠等不來這一天。

移民上海馬來西亞

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