勇士新球員沙加緬度租屋處 3人遭槍擊

2019-08-24 17:01 世界日報 編譯組／灣區23日電



一名25歲的非裔槍手，23日清晨在州府沙加緬度地區開槍射擊三人之後逃離現場，警方進行搜捕，結果他很快就在灣區落網；被槍擊的三人中，一人重傷垂危。州府地區的KCRA3號電視台報導稱，槍擊現場的一棟住房，是NBA球員考利史丹(Willie Cauley-Stein)所租，考利上季效力沙加緬度國王隊，暑假簽約加盟金州勇士。

槍擊現場住宅的房東對KCRA3說，住宅的租用者是考利史丹，但沒有提供進一步消息，也不清楚他是否與槍擊案有關。據報導，當時屋內有五人居住，其中三人遭槍擊受傷，另外兩人雖也受了傷，但不是因槍擊造成。

沙加緬度縣警說，清晨5時30分接到911報警電話，於是前往Clover Ranch街10,000號街段的住宅調查，抵達時已見到三人中槍，槍手已經逃走。被槍擊者對警察說，槍手也是住宅的住客，三名中槍的都是他的室友。

霹靂小組到場，進入屋內搜查，結果只找到一支手槍；沒有報案者所說的大火力步槍和其他槍械。嫌犯是25歲的荷曼(Trey Hallman)，警方發出通緝警報時，將他列為危險人物，因為他可能持槍。

到了下午，加州巡警發出消息，說嫌犯已在東灣安蒂奧克(Antioch)落網，但沒有說警方是如何找到嫌犯的。